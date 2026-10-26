Francja planuje rozszerzyć swój parasol nuklearny nad Europą w obliczu zagrożeń ze strony Rosji. W obliczu rosyjskich oświadczeń dotyczących ewentualnego użycia broni jądrowej Paryż wznawia produkcję głowic jądrowych i wzmacnia tajność wokół informacji dotyczących tego rodzaju uzbrojenia.

Francja wzmacnia odstraszanie nuklearne

Francja, jedyne państwo UE posiadające broń jądrową, zwiększa poziom strategicznej niepewności dla Rosji. Kraj ten posiada około 290 głowic jądrowych, a teraz po raz pierwszy od kilku dziesięcioleci zwiększy ich produkcję i nie będzie już ujawniał wielkości swoich zapasów.

W związku z tym broń jądrowa będzie teraz rozmieszczona nie tylko przez Stany Zjednoczone w pięciu krajach Europy (w tym w Turcji). Francja zawarła już porozumienia z 10 partnerami.

Do inicjatywy dołączyły:

Wielka Brytania (gdzie własna broń jądrowa jest rozmieszczona wyłącznie na okrętach podwodnych),

Niemcy,

Polska,

Holandia,

Belgia,

Grecja,

Finlandia,

Norwegia,

Szwecja,

Dania.

Przewiduje to:

rozmieszczenie francuskich myśliwców Rafale wyposażonych w broń jądrową w całej Europie,

stworzenie nowej infrastruktury, systemów łączności,

wczesnego ostrzegania oraz mechanizmów wymiany danych wywiadowczych.

Co to da

Francuska „parasolka nuklearna”, którą prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał „zaawansowanym odstraszaniem”, stwarza nowe trudności dla Rosji. Stwierdził to niedawno doradca prezydenta Francji ds. strategicznych Xavier Chatel.

Według niego projekt ten daje Francji „nowe możliwości rozmieszczenia sił jądrowych w przypadku eskalacji konfliktu jądrowego”. Eksperci uważają, że jest on dla Rosji nawet bardziej niebezpieczny niż program odstraszania jądrowego NATO.

„Francja dysponuje potencjałem strategicznym”, który „uzupełnia już istniejące gwarancje nuklearne” Stanów Zjednoczonych – stwierdził minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Bart Eide.

Francuskie pociski manewrujące ASMP-A, zamontowane na myśliwcach Rafale, są przeznaczone do uderzeń na największe miasta Rosji i charakteryzują się wysokim prawdopodobieństwem trafienia w cele. To zupełnie inny poziom odstraszania – zauważają urzędnicy wojskowi i analitycy.

„Nie jest jasne, czy to przekona Rosjan, że Francuzi zaryzykują narażenie Paryża na atak odwetowy, na przykład przez Warszawę. Jednak Rosjanie z pewnością zwracają na to uwagę” – mówi Nicole Graevska, ekspertka ds. Rosji i kwestii jądrowych z paryskiego uniwersytetu Sciences Po.

Informację tę podaje się z powołaniem się na The Wall Street Journal.

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