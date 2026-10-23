Відео: Російський олігарх Малофєєв запропонував Путіну завдати ядерного удару по Україні

Російський бізнесмен і власник пропагандистського телеканалу «Царьград» Костянтин Малофєєв закликав диктатора Володимира Путіна завдати ядерного удару по складах західного озброєння в Україні.

Малофєєв запропонував висунути Україні та західним країнам ультиматум і попередити про можливий удар за 72 години. За його словами, цей час можна використати для евакуації людей із зони ураження.

Російський бізнесмен заявив, що ядерний удар нібито має зупинити постачання західної зброї, якою, за його твердженням, убивають російських військових і цивільних. Водночас він назвав українців «братами-слов’янами» та заявив, що Росія нібито не прагне їх убивати, а хоче припинити війну.

Малофєєв також розкритикував Путіна за те, що той досі не застосував ядерну зброю. На його думку, російський президент дає Заходу «занадто багато других шансів». Попри цю критику, бізнесмен назвав Путіна найкращим лідером Росії за останнє століття.

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Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.