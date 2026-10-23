Российский бизнесмен и владелец пропагандистского телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал диктатора Владимира Путина нанести ядерный удар по складам западного вооружения в Украине.

Малофеев предложил выдвинуть Украине и западным странам ультиматум и предупредить о возможном ударе за 72 часа. По его словам, это время можно использовать для эвакуации людей из зоны поражения.

Российский бизнесмен заявил, что ядерный удар якобы должен остановить поставки западного оружия, которым, по его утверждению, убивают российских военных и гражданских. В то же время он назвал украинцев «братьями-славянами» и заявил, что Россия якобы не стремится их убивать, а хочет прекратить войну.

Малофеев также раскритиковал Путина за то, что тот до сих пор не применил ядерное оружие. По его мнению, российский президент даёт Западу «слишком много вторых шансов». Несмотря на эту критику, бизнесмен назвал Путина лучшим лидером России за последнее столетие.

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.