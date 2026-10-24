В российском Омске, расположенном на расстоянии более 2500 км от Украины, беспилотники атаковали местный промышленный узел.

«Силы ПВО Минобороны РФ продолжают отражать атаки вражеских беспилотников. Сейчас БПЛА противника достигли северного промышленного узла. На месте работают экстренные службы. Прошу сохранять спокойствие, обо всех подозрительных ситуациях сообщать по телефону 112», — сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В Омске ещё до атаки дронов на НПЗ возник ажиотаж на АЗС.

В Омске сообщают о принудительной отправке мужчин на войну.

Киев продолжает уважать территориальную целостность и суверенитет Сербии и не признает одностороннее провозглашение независимости Косово. Президент Владимир Зеленский заявил , что Украина не меняла своей позиции по Косово.территориальную целостность и суверенитет Сербии и не признает одностороннее провозглашение независимости Косово.

Президент Владимир Зеленский заяви л, что Украина могла бы начать производить системы Patriot ещё несколько лет назад, если бы партнёры раньше предоставили необходимые лицензии. По его словам, сейчас договоренности с США по этому вопросу уже есть, но процесс оформления документов затянулся, в то время как Россия продолжает наносить ракетные удары по Украине.

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