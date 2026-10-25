В Украине 26 октября в ряде регионов введут графики отключения электричества

В понедельник, 26 октября, в некоторых областях будут введены меры по ограничению потребления электроэнергии в связи с последствиями массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Согласно решению энергетиков, с 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В этот же период для всех категорий потребителей вводятся графики почасовых отключений объемом от 1 до 2 очередей.

Гражданам рекомендуется следить за информацией на ресурсах местных операторов систем распределения и экономно использовать электроэнергию в часы её наличия.

Источник: НЭК «Укрэнерго».

Утром 25 октября часть Киева осталась без электроэнергии из-за аварии в сети. Отключение затронуло Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы столицы.

В Киевской области отменили экстренные отключения электроэнергии, введенные по распоряжению НЭК «Укрэнерго». Решение было принято после стабилизации ситуации в энергосистеме.

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