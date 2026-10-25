В РФ впервые с начала войны допустили иностранного представителя к украинским пленным

Российская сторона впервые с 2022 года разрешила иностранному гостю — специальному посланнику Папы Римского Льва XIV кардиналу Маттео Дзуппи — посетить места содержания украинских военнопленных. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Официальное сообщение о визите ватиканской миссии омбудсмен получил после обмена 23 октября, в рамках которого удалось освободить 270 украинских защитников и гражданских лиц.

Лубинец отметил, что бывшие пленные подтверждают определенные изменения в условиях содержания к лучшему, однако они по-прежнему не соответствуют требованиям Женевских конвенций. Освобожденные украинцы вернулись из РФ в состоянии сильного истощения и сообщают о систематических пытках.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

В пятницу, 23 октября, состоялся третий этап масштабного обмена пленными между Украиной и Россией. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, почему это возвращение стало историческим: Украине удалось освободить наибольшее количество осужденных военнослужащих.

До этого в Украину по результатам репатриационных мероприятий были возвращены тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщили представители соответствующих украинских структур.

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