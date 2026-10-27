Оккупанты планируют вывезти жителей Олешек в Крым и Ростовскую область

Оккупационные власти заявили 27 октября о подготовке к эвакуации жителей Олешок на временно оккупированной части Херсонской области в Крым и Ростовскую область России. По словам назначенного РФ «губернатора» Херсонской области Владимира Сальдо, транспорт уже подготовлен, однако сначала необходимо расчистить и проверить дорогу, которая ранее была заминирована.

По словам Сальдо, дорога долгое время оставалась заминированной, а после разминирования на ней могли остаться обломки мин и другие опасные предметы.

«За всё это время её постоянно минировали. Соответственно, на дороге, даже если её разминировали, лежат обломки этих мин. На обочине вдоль дороги также могут быть так называемые «лепестки» — противопехотные мины», — заявил Сальдо.

Он также отметил, что не все жители Олешек соглашаются на эвакуацию: часть людей хочет остаться в своих домах.

До этого эвакуацию жителей Олешек отложили.

Ранее в Олешках началась гуманитарная миссия, объявлено о прекращении огня.

Тем временем советник Мелании Трамп раскрыл детали гуманитарной операции в Олешках.

Кроме того, Папа Римский поговорил по телефону с Путиным и призвал к перемирию в Олешках.

В ситуации с Олешками можно применить модель прекращения огня, которая используется в районе Запорожской АЭС.

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