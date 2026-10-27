В Одесской области упала малогабаритная крылатая ракета РФ неизвестного типа

На территории Одесской области в открытой местности обнаружили российскую крылатую ракету неизвестного типа, которая сохранилась в относительно неповрежденном состоянии. По данным аналитиков, конструкция аппарата свидетельствует о его принадлежности к классу малогабаритных крылатых ракет и позволит украинским специалистам подробно изучить технические характеристики и компоновку вражеского изделия.

Найденная ракета имеет коробчатый фюзеляж прямоугольного сечения со скругленными краями, стреловидное крыло и корпус из композитных материалов темного цвета. Эксперты отмечают, что такая геометрия может использоваться как для упрощения массового производства, так и для снижения радиолокационной заметности.

Аппарат оснащен малогабаритным турбореактивным двигателем с боковыми воздухозаборниками и V-образным хвостовым оперением.

Источник: «Милитарный».

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