Видео: В Липецке раздались взрывы, сообщают о пожаре возле аэродрома

В нескольких регионах России объявили ракетную тревогу. Над Липецком, по предварительным сообщениям, работала противовоздушная оборона, поражая цели, двигавшиеся с высокой скоростью. Также появилась информация о возможных прилетах и пожаре в районе местного аэродрома.

В ряде российских регионов прозвучала ракетная тревога. На этом фоне появились сообщения о работе противовоздушной обороны над Липецком. По предварительным данным, российская ПВО пыталась перехватить цели, двигавшиеся с высокой скоростью. В то же время информации о том, сколько именно целей было обнаружено и удалось ли их сбить, пока нет.

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Сообщают о возможных попаданиях и пожаре

Отдельно появились сообщения о возможных попаданиях в районе Липецка. Также поступает предварительная информация о пожаре в направлении местного аэродрома. На данный момент эти данные требуют подтверждения. Неизвестно, что именно могло вызвать возгорание и связано ли оно с сообщениями о работе ПВО.

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Информации о возможных разрушениях, пострадавших или масштабах пожара пока нет. Также не уточняется, получил ли повреждения сам аэродром. Обстоятельства происшествия выясняются. До появления официальных сообщений данные о прилётах и пожаре следует считать предварительными. Об этом сообщают российские СМИ.

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