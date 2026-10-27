Україніські дрони завітали на саміт в Москві за участі путіна

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Під час Форуму країн-експортерів газу (ФСЕГ) у Москві 27 жовтня за участі путіна сили протиповітряної оборони країни-агресорки збили над столицею рф щонайменше 16 безпілотників. Через повітряну загрозу та заходи безпеки в аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковський введено обмеження, що призвело до скасування 29 та затримки 82 авіарейсів, а пасажирські літаки оминають московський авіавузол.

Окрім цього, у центрі Москви через заходи за участі очільника Кремля примусово відключили мобільний інтернет, що спричинило масові збої в роботі навігаторів і карт. Влада також перекрила рух для транспорту та пішоходів на ключових мостах і вулицях довкола Кремля та Краснопресненської набережної.

Паралельно з ФСЕГ у столиці рф готуються до проведення саміту «росія — Африка», у межах якого заплановано серію двосторонніх зустрічей російського керівництва.

Джерело: Важные истории.

З 27 по 29 жовтня російські власти обмежать доступ до мобільного інтернету в межах Третього транспортного кільця в Москві. У міністерстві цифрового розвитку рф пояснили такі заходи забезпеченням безпеки під час проведення «Форуму країн — експортерів газу» (ФСЕГ) та саміту «росія — Африка», де буде присутнім путін.

У Санкт-Петербурзі раніше стався масштабний збій у роботі мобільного інтернету. Відключення співпало з прибуттям до Петербурга путіна, де він має зустрітися з правителем Малайзії султаном Ібрагімом Ісмаїлом та провести робочі зустрічі з губернаторами Петербурга і Ленобласті.

Прес-секретар президента рф Дмитро Пєсков заявив, що обмеження на мобільний інтернет під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), де також був путін, застосували для запобігання загрозам безпеці. Йдеться про загрози з боку України.

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