Podczas Forum Krajów Eksportujących Gaz (FSEG) w Moskwie 27 października, z udziałem Putina, siły obrony przeciwlotniczej państwa agresora zestrzeliły nad stolicą Rosji co najmniej 16 dronów. Z powodu zagrożenia powietrznego oraz środków bezpieczeństwa na lotniskach Wnukowo, Domodiedowo i Żukowski wprowadzono ograniczenia, co doprowadziło do odwołania 29 i opóźnienia 82 lotów, a samoloty pasażerskie omijają moskiewski węzeł lotniczy.

Ponadto w centrum Moskwy, w związku z wydarzeniami z udziałem przywódcy Kremla, przymusowo wyłączono mobilny internet, co spowodowało masowe awarie w działaniu nawigacji i map. Władze zamknęły również ruch dla pojazdów i pieszych na kluczowych mostach i ulicach wokół Kremla oraz nadbrzeża Krasnopresneńskiego.

Równolegle z FSEG w stolicy Rosji trwają przygotowania do szczytu „Rosja – Afryka”, w ramach którego zaplanowano serię dwustronnych spotkań rosyjskich przywódców.

Źródło: Ważne historie.

W dniach 27–29 października rosyjskie władze ograniczą dostęp do mobilnego internetu w obrębie Trzeciego Pierścienia Komunikacyjnego w Moskwie. W Ministerstwie Rozwoju Cyfrowego Federacji Rosyjskiej wyjaśniono, że środki te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania „Forum Krajów Eksportujących Gaz” (FSEG) oraz szczytu „Rosja–Afryka”, w którym weźmie udział Putin.

Wcześniej w Sankt Petersburgu doszło do zakłóceń na dużą skalę w działaniu mobilnego internetu. Odcięcie zbiegało się z przybyciem Putina do Sankt Petersburga, gdzie ma on spotkać się z władcą Malezji, sułtanem Ibrahimem Ismailem, oraz odbyć spotkania robocze z gubernatorami Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego.

Rzecznik prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow oświadczył, że ograniczenia w dostępie do mobilnego internetu podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Sankt Petersburgu (SPIEF), w którym uczestniczył również Putin, zostały wprowadzone w celu zapobieżenia zagrożeniom dla bezpieczeństwa. Chodzi o zagrożenia ze strony Ukrainy.

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