10月27日，在普京出席的莫斯科天然气出口国论坛（GASEX）期间，侵略国的防空部队在俄罗斯首都上空击落了至少16架无人机。 由于空中威胁及安全措施，伏努科沃、多莫杰多沃和茹科夫斯基机场实施了限制措施，导致29个航班取消、82个航班延误， 客机纷纷绕开莫斯科航空枢纽。

此外，由于克里姆林宫领导人出席的活动，莫斯科市中心被迫切断了移动互联网，导致导航和地图服务大规模瘫痪。 当局还封锁了克里姆林宫及克拉斯诺普雷斯涅斯克河滨大道周边主要桥梁和街道的车辆及行人通行。

与FSEG峰会同时，俄罗斯首都正在筹备“俄罗斯—非洲”峰会，俄罗斯领导层计划在此框架内举行一系列双边会晤。

来源：重要新闻。

10月27日至29日，俄罗斯当局将限制莫斯科第三环路范围内移动互联网的访问。 俄罗斯数字发展部解释称，采取这些措施是为了确保“天然气出口国论坛”（FSEG）和“俄罗斯-非洲”峰会期间的安全，普京将出席这两场活动。

此前，圣彼得堡曾发生过一次大规模的移动互联网故障。 此次断网恰逢普京抵达圣彼得堡，他将在那里会见马来西亚统治者苏丹伊布拉欣·伊斯梅尔，并与圣彼得堡及列宁格勒州州长举行工作会晤。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫表示，在普京也出席的圣彼得堡国际经济论坛（SPIEF）期间，对移动互联网实施限制是为了防范安全威胁。这里所指的正是来自乌克兰的威胁。

关注我们在