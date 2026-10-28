俄罗斯动用弹道导弹和无人机袭击乌克兰，防空部队击落了71个目标

10月28日凌晨，俄军动用一枚弹道导弹和88架各类无人机（其中包括38架喷气式无人机）对乌克兰发动了袭击。 防空部队击落了71个空中目标，其中包括31架喷气式无人机。与此同时，记录到8处地点遭到命中，另有2处地点发现了被击落目标的残骸。

自10月27日18:00起，俄军从俄罗斯联邦罗斯托夫州塔甘罗格发射了“伊斯坎德尔-M”/S-400弹道导弹，并出动了88架各类型攻击型无人机。 其中包括“Shahed”无人机（其中38架为喷气式）、S8000“班德罗尔”/“丹-T”、 “赫尔贝拉”以及“帕罗迪亚”型诱饵无人机。

无人机从俄罗斯奥廖尔和库尔斯克方向，以及被临时占领的克里米亚——格瓦尔迪耶斯基地区发射。

此次空袭由乌克兰国防军的航空兵、防空导弹部队、电子战和无人机系统部队以及机动火力小组共同击退。

据截至08:00的初步数据，乌克兰防空部队击落或压制了71架敌方无人机，其中包括31架喷气式无人机。 记录到8处地点遭到空中袭击，2处地点发现残骸。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州

10月28日凌晨，俄军动用无人机、火炮、航空炸弹和导弹，对第聂伯罗彼得罗夫斯克州的四个地区发动了超过10次袭击。

第聂伯罗区的基础设施遭到破坏。

在西涅利科夫斯基区，杜博维基夫斯卡社区遭到袭击。当地一栋私人住宅被摧毁。

在尼科波尔地区，俄军袭击了该地区中心以及马尔加内茨卡和切尔沃诺格里戈里夫斯卡社区。一所学校的宿舍楼遭到破坏，并引发了火灾。

在卡缅斯克区，占领军袭击了皮亚季哈特和韦尔希夫采夫斯克两个社区的基础设施。

10月27日凌晨，俄军从俄罗斯布良斯克州发射了“伊斯坎德尔-M”/S-400弹道导弹，并出动了280架攻击型无人机，其中包括69架喷气式无人机。 此外，敌方还使用了“赫伯”无人机以及“帕罗迪亚”类型的诱饵无人机。

无人机从俄罗斯的奥尔洛夫、米列罗沃、库尔斯克、沙塔洛沃和普里莫尔斯克-阿赫塔尔斯克，以及顿涅茨克州和克里米亚的临时被占领土（特别是格瓦尔迪耶夫斯基地区）发射。

袭击的主要目标是基辅。

据截至09:00的初步数据，乌克兰防空部队击落或压制了257个空中目标： 两枚“伊斯坎德尔-M”/S-400弹道导弹和255架各类型无人机，其中包括“Shahed”和“赫伯拉”无人机。其中56架为喷气式无人机。

当时记录到25处地点遭到命中，16处地点有被击落目标的残骸坠落。截至通报发布时，作战行动仍在进行中。

波尔塔瓦州。在克雷门丘格区奥梅利茨基社区，一架俄罗斯无人机的残骸坠落在某园艺协会的区域内。其中一栋度假屋起火，周边建筑的窗户也遭到损坏。 据初步消息，无人受伤。

切尔卡瑟州。防卫部队击落了五架俄罗斯无人机。无人员伤亡，也未接到财产受损的报告。该地区的排查工作仍在进行中。

10月25日18:00起至10月26日凌晨，敌方从临时被占领的扎波罗热州和赫尔松州领土发射了X-31P反雷达导弹、 三枚X-59/69型制导航空导弹，以及140架攻击型无人机。其中70架为喷气式无人机。

俄罗斯还使用了“赫尔伯”无人机和“帕罗迪亚”仿真无人机。 这些无人机从俄罗斯的奥尔洛夫、库尔斯克、沙塔洛沃和米勒罗沃，以及被临时占领的克里米亚——格瓦尔迪斯基地区发射。

乌克兰国防军的航空兵、防空导弹部队、电子战和无人机部队以及机动火力小组共同击退了此次空袭。

据截至08:00的初步数据，防空部队击落了3枚X-59/69制导航空导弹和112架各类无人机，其中包括56架喷气式无人机。 共在15处地点记录到命中，4处地点发现残骸。截至本通报发布时，俄罗斯的袭击仍在持续。

敖德萨州

夜间，俄军多次袭击了一家私营工业企业及一个车库合作社。现场发生大规模火灾。据初步数据，无人员伤亡。

切尔尼戈夫州

该州因俄罗斯袭击导致两人受伤。

在普里卢茨基区，俄军袭击了一家私营企业的机库，一名男子受伤。

在诺夫哥罗德-塞维尔地区，一处粮仓发生火灾，一名妇女受伤。在科里乌基夫地区，一处仓库发生大规模火灾。在切尔尼戈夫区，干草等植被发生火灾。

扎波罗热州

夜间，俄军对扎波罗热市发动了袭击。袭击导致民宅、车辆及一栋商业建筑受损。其中一处被击中地点发生了火灾。

截至07:00，已知有四人受伤：两名年龄分别为22岁和30岁的女性，以及两名年龄分别为40岁和61岁的男性。

尼古拉耶夫州

10月25日及26日凌晨，俄军使用“Shahed”攻击型无人机袭击了尼古拉耶夫州。此次袭击未造成人员伤亡。

占领军向尼古拉耶夫区加利西尼夫斯基社区的卢帕雷韦村发射了一架FPV无人机。袭击导致两辆汽车受损，未造成人员伤亡。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州

俄军曾十余次动用无人机袭击尼科波尔地区。该地区中心以及马尔加内茨卡、切尔沃诺格里戈里夫斯卡和波克罗夫斯卡等社区均遭到袭击。

一栋多层住宅楼和一栋行政大楼遭到损毁。据现有信息显示，这些袭击未造成人员伤亡。

乌克兰武装部队空军通报了这一情况。

由于俄罗斯再次炮击，乌克兰女装品牌Helena.Mikhnich的生产工厂被彻底摧毁。关于生产设施的损失，官方表示：“工厂已不复存在。”

此前，俄罗斯曾袭击了敖德萨州的一家食品生产企业。

此外，俄罗斯在袭击基辅期间还摧毁了乌克兰品牌Nika Zemlyanikina的办公室。

此外，俄罗斯的炮击还损坏了Harvest clothing品牌的生产设施。

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