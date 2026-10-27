РФ під час атаки на Київ знищила офіс українського бренду Nika Zemlyanikina

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Унаслідок нічної російської повітряної атаки повністю зруйновано офіс українського виробника косметики та продукції для манікюру Nika Zemlyanikina. Разом із приміщенням знищено техніку й обладнання, а збитки оцінюють у десятки тисяч доларів США.

За словами підприємиці, будівля, де розташовувався офіс компанії, перетворилася на руїни. Водночас усі працівники команди залишилися неушкодженими, оскільки під час нічного удару їх не було в приміщенні.

«На щастя, всі наші люди цілі. Але офісу немає. А з ним техніки, обладнання... Вся техніка згоріла, десятки тисяч доларів втрат... Склад знаходиться в іншому місці і продукти цілі. Для покупців все буде працювати в штатному режимі», — написала Ніка Землянікіна на своїй сторінці у Facebook.

Попри знищення офісу та втрату обладнання, компанія продовжить працювати у звичайному режимі. За словами засновниці, складські приміщення розташовані в іншому місці, тому готова продукція не постраждала.

Це дасть змогу бренду й надалі виконувати замовлення та обслуговувати покупців без змін у звичному режимі.

У ніч на вівторок і ввечері в понеділок російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву та інших регіонах України.

У столиці зафіксували влучання в адміністративну будівлю та дві нежитлові споруди в Подільському районі. Також пошкоджено інфраструктуру метрополітену на Південному мосту.

Руйнування зафіксували й на території кампусу одного з університетів, у парку «Кіото», житлових будинках і школі в Деснянському районі.

Унаслідок російської атаки на Київ одна людина загинула, ще 14 осіб дістали поранення.

Про це повідомила засновниця бренду та міжнародна інструкторка Ніка Землянікіна.

Увечері 26 жовтня російський безпілотник пошкодив об’єкт енергетичної інфраструктури в Чернівецькій області, через що частина Чернівців залишилася без електроенергії. Перебої зі світлом вплинули на роботу громадського транспорту, світлофорів і систем водопостачання.

Нагадаємо, на Київщині 27 жовтня вимикатимуть світло до дев’яти годин.

Міненерго повідомило про нові знеструмлення у шести областях.

Уранці 25 жовтня частина Києва залишилася без електроенергії через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони столиці.

У Київській області скасували екстрені відключення електроенергії, які запровадили за розпорядженням НЕК «Укренерго». Рішення ухвалили після стабілізації ситуації в енергосистемі.

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