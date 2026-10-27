俄罗斯在袭击基辅期间摧毁了乌克兰品牌Nika Zemlyanikina的办公室

由于俄罗斯在夜间发动的空袭，乌克兰化妆品及美甲产品制造商Nika Zemlyanikina的办公室被彻底摧毁。除办公场所外，设备也遭毁坏，损失估计达数万美元。

据这位女企业家称，公司办公室所在的大楼已化为废墟。不过，由于夜间空袭发生时团队成员均不在现场，所有员工均安然无恙。

“幸运的是，我们所有员工都安然无恙。但办公室已不复存在。连同其中的机器、设备……所有设备都被烧毁，损失达数万美元……仓库位于其他地方，产品完好无损。 对顾客而言，一切将照常运营，”妮卡·泽姆利亚尼金娜在她的Facebook主页上写道。

尽管办公室被毁且设备损毁，公司仍将照常运营。据创始人介绍，仓库位于其他地点，因此成品未受影响。

这将使该品牌能够继续按惯常模式履行订单并为客户提供服务，一切照常。

周二凌晨及周一晚间，俄军对基辅及乌克兰其他地区发动了大规模联合打击。

在首都，波迪尔斯基区的行政大楼和两处非住宅建筑被确认遭到袭击。此外，南桥的地铁基础设施也遭到破坏。

此外，德斯尼亚区某大学校园内、“京都”公园、居民楼及一所学校也均被记录到受损。

俄罗斯对基辅的袭击造成1人死亡，另有14人受伤。

该消息由品牌创始人兼国际培训师妮卡·泽姆利亚尼金娜发布。

10月26日晚，一架俄罗斯无人机击中了切尔诺夫策州的一处能源基础设施，导致切尔诺夫策部分地区停电。停电影响了公共交通、交通信号灯和供水系统的运行。

需要提醒的是，基辅州将于10月27日实施长达9小时的停电。

能源部通报称，另有六个州将实施新的停电措施。

10月25日上午，由于电网故障，基辅部分地区停电。停电波及首都的戈洛西夫斯基区、索洛缅斯基区和舍甫琴科区。

基辅州已取消了根据国家电力公司“乌克兰能源”指令实施的紧急停电措施。该决定是在电力系统状况趋于稳定后做出的。

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