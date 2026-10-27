Podczas ataku na Kijów Rosja zniszczyła biuro ukraińskiej marki Nika Zemlyanikina

W wyniku nocnego rosyjskiego ataku powietrznego całkowicie zniszczono biuro ukraińskiej producentki kosmetyków i produktów do manicure, Niki Zemlyanikiny. Wraz z budynkiem zniszczono sprzęt i wyposażenie, a straty szacuje się na dziesiątki tysięcy dolarów amerykańskich.

Według przedsiębiorczyni budynek, w którym mieściło się biuro firmy, zamienił się w ruiny. Jednocześnie wszyscy pracownicy zespołu wyszli z tego cało, ponieważ podczas nocnego ataku nie było ich w budynku.

„Na szczęście wszyscy nasi pracownicy są cali i zdrowi. Nie ma jednak biura. A wraz z nim sprzętu, wyposażenia... Cały sprzęt spłonął, straty sięgają dziesiątek tysięcy dolarów... Magazyn znajduje się w innym miejscu, a produkty są nienaruszone. Dla klientów wszystko będzie działać jak zwykle” – napisała Nika Zemlianikina na swojej stronie na Facebooku.

Pomimo zniszczenia biura i utraty sprzętu firma będzie nadal działać w normalnym trybie. Jak twierdzi założycielka, magazyny znajdują się w innym miejscu, więc gotowe produkty nie uległy zniszczeniu.

Dzięki temu marka będzie mogła nadal realizować zamówienia i obsługiwać klientów bez zmian w zwykłym trybie.

W nocy z poniedziałku na wtorek oraz wieczorem w poniedziałek rosyjskie wojska przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Kijów i inne regiony Ukrainy.

W stolicy odnotowano trafienia w budynek administracyjny oraz dwa obiekty niemieszkalne w dzielnicy Podilskiej. Uszkodzona została również infrastruktura metra na Moście Południowym.

Zniszczenia odnotowano również na terenie kampusu jednego z uniwersytetów, w parku „Kioto”, w budynkach mieszkalnych oraz w szkole w dzielnicy Desniańska.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a 14 kolejnych zostało rannych.

Poinformowała o tym założycielka marki i międzynarodowa instruktorka Nika Zemlianikina.

Wieczorem 26 października rosyjski dron uszkodził obiekt infrastruktury energetycznej w obwodzie czerniowickim, w wyniku czego część Czerniowic pozostała bez prądu. Przerwy w dostawach energii elektrycznej wpłynęły na funkcjonowanie transportu publicznego, sygnalizacji świetlnej i systemów zaopatrzenia w wodę.

Przypomnijmy, że 27 października w obwodzie kijowskim planowane są przerwy w dostawie prądu trwające do dziewięciu godzin.

Ministerstwo Energii poinformowało o nowych przerwach w dostawach prądu w sześciu obwodach.

Rano 25 października część Kijowa została pozbawiona prądu z powodu awarii w sieci. Przerwy w dostawach prądu dotknęły dzielnice Hołosiejówską, Solomiankę i Szewczenkowską stolicy.

W obwodzie kijowskim odwołano awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej, które zostały wprowadzone na mocy zarządzenia NEC „Ukrenergo”. Decyzję podjęto po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym.

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