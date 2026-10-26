Міненерго повідомило про нові знеструмлення у шести областях

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Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичному та нафтогазовому секторах України, передусім у прифронтових і прикордонних регіонах. Зафіксовано нові відключення електроенергії у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

«Енергетики готові до відновлення електропостачання та розпочинають роботи, щойно дозволяють безпекові умови», — повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

За його словами, протягом минулого тижня рф 126 разів атакувала енергетичний і нафтогазовий сектори України, а загалом за цей період зафіксовано 235 інцидентів із пошкодженням інфраструктури. У більшості регіонів зберігаються мережеві обмеження, у зв'язку з чим застосовуються погодинні відключення електроенергії для населення та обмеження споживання потужності для промисловості й бізнесу.

Джерело: перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

Уранці 25 жовтня частина Києва залишилася без електроенергії через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони столиці.

У Київській області скасували екстрені відключення електроенергії, які запровадили за розпорядженням НЕК «Укренерго». Рішення ухвалили після стабілізації ситуації в енергосистемі.

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