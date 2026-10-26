Минэнерго сообщило о новых отключениях электроэнергии в шести областях

Российские войска продолжают наносить удары по энергетическому и нефтегазовому секторам Украины, прежде всего в прифронтовых и приграничных регионах. Зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

«Энергетики готовы к восстановлению электроснабжения и приступают к работам, как только позволят условия безопасности», — сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

По его словам, в течение прошлой недели РФ 126 раз атаковала энергетический и нефтегазовый секторы Украины, а всего за этот период зафиксировано 235 инцидентов с повреждением инфраструктуры. В большинстве регионов сохраняются сетевые ограничения, в связи с чем применяются почасовые отключения электроэнергии для населения и ограничения потребления мощности для промышленности и бизнеса.

Источник: первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Утром 25 октября часть Киева осталась без электроэнергии из-за аварии в сети. Отключение затронуло Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы столицы.

В Киевской области отменили экстренные отключения электроэнергии, введенные по распоряжению НЭК «Укрэнерго». Решение было принято после стабилизации ситуации в энергосистеме.

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