Ministerstwo Energii poinformowało o nowych przerwach w dostawach prądu w sześciu obwodach

Rosyjskie wojska nadal przeprowadzają ataki na sektor energetyczny oraz naftowo-gazowy Ukrainy, przede wszystkim w regionach przyfrontowych i przygranicznych. Odnotowano nowe przerwy w dostawach energii elektrycznej w obwodach dniepropetrowskim, donieckim, zaporoskim, sumskim, charkowskim i czernihowskim.

„Pracownicy sektora energetycznego są gotowi do przywrócenia dostaw energii elektrycznej i rozpoczynają prace, gdy tylko pozwolą na to warunki bezpieczeństwa” – poinformował pierwszy wiceminister energii Artem Nekrasow.

Jak podał, w ciągu ostatniego tygodnia Rosja 126 razy zaatakowała sektor energetyczny oraz naftowo-gazowy Ukrainy, a łącznie w tym okresie odnotowano 235 incydentów związanych z uszkodzeniem infrastruktury. W większości regionów nadal obowiązują ograniczenia sieciowe, w związku z czym stosuje się godzinowe przerwy w dostawach energii elektrycznej dla ludności oraz ograniczenia poboru mocy dla przemysłu i biznesu.

Źródło: pierwszy wiceminister energii Ukrainy Artem Nekrasow.

Rankiem 25 października część Kijowa pozostała bez prądu z powodu awarii w sieci. Odcięcie prądu dotknęło dzielnice Hołosiejówską, Solomiankę i Szewczenkowską stolicy.

W obwodzie kijowskim zniesiono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej, które zostały wprowadzone na mocy zarządzenia NEC „Ukrenergo”. Decyzja została podjęta po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym.

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