Россия в ходе атаки на Киев уничтожила офис украинского бренда Nika Zemlyanikina

В результате ночной российской авиации атаки был полностью разрушен офис украинского производителя косметики и продукции для маникюра Nika Zemlyanikina. Вместе с помещением были уничтожены техника и оборудование, а ущерб оценивается в десятки тысяч долларов США.

По словам предпринимательницы, здание, в котором располагался офис компании, превратилось в руины. При этом все сотрудники команды остались невредимыми, поскольку во время ночного удара их не было в помещении.

«К счастью, все наши сотрудники целы. Но офиса нет. А с ним и техники, и оборудования... Вся техника сгорела, десятки тысяч долларов убытков... Склад находится в другом месте, и продукция цела. Для покупателей всё будет работать в штатном режиме», — написала Ника Земляникина на своей странице в Facebook.

Несмотря на уничтожение офиса и потерю оборудования, компания продолжит работать в обычном режиме. По словам основательницы, складские помещения расположены в другом месте, поэтому готовая продукция не пострадала.

Это позволит бренду и в дальнейшем выполнять заказы и обслуживать покупателей без изменений в привычном режиме.

В ночь на вторник и вечером в понедельник российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву и другим регионам Украины.

В столице зафиксированы попадания в административное здание и два нежилых сооружения в Подольском районе. Также повреждена инфраструктура метрополитена на Южном мосту.

Разрушения зафиксированы также на территории кампуса одного из университетов, в парке «Киото», жилых домах и школе в Деснянском районе.

В результате российской атаки на Киев один человек погиб, ещё 14 человек получили ранения.

Об этом сообщила основательница бренда и международный инструктор Ника Земляникина.

Вечером 26 октября российский беспилотник повредил объект энергетической инфраструктуры в Черновицкой области, из-за чего часть Черновцов осталась без электроэнергии. Перебои с электричеством повлияли на работу общественного транспорта, светофоров и систем водоснабжения.

Напомним, в Киевской области 27 октября будут отключать свет до девяти часов.

Минэнерго сообщило о новых отключениях электроэнергии в шести областях.

Утром 25 октября часть Киева осталась без электроэнергии из-за аварии в сети. Отключение затронуло Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы столицы.

В Киевской области отменили экстренные отключения электроэнергии, введенные по распоряжению НЭК «Укрэнерго». Решение было принято после стабилизации ситуации в энергосистеме.

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