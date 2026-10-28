Росія атакувала Україну балістичною ракетою та дронами, ППО знешкодила 71 ціль

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У ніч проти 28 жовтня російські війська атакували Україну балістичною ракетою та 88 безпілотниками різних типів, зокрема 38 реактивними дронами. Сили протиповітряної оборони знешкодили 71 повітряну ціль, серед них — 31 реактивний безпілотник. Водночас зафіксовано влучання на восьми локаціях і падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.

Починаючи з 18:00 27 жовтня російські війська застосували балістичну ракету «Іскандер-М»/С-400 із Таганрога Ростовської області РФ, а також 88 ударних БпЛА різних типів. Серед них — дрони Shahed, зокрема 38 реактивних, S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» та безпілотники-імітатори типу «Пародія».

Безпілотники запускали з напрямків Орла й Курська в Росії, а також із тимчасово окупованого Криму — з району Гвардійського.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, українська ППО збила або подавила 71 ворожий безпілотник, зокрема 31 реактивний. Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на восьми локаціях, падіння уламків — на двох.

Дніпропетровщина

У ніч проти 28 жовтня російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, авіабомбою та ракетою.

У Дніпровському районі пошкоджено інфраструктуру.

У Синельниківському районі під ударом опинилася Дубовиківська громада. Там понівечено приватний будинок.

На Нікопольщині росіяни атакували районний центр, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Пошкоджено гуртожиток навчального закладу, виникла пожежа.

У Кам’янському районі окупанти били по інфраструктурі П’ятихатської та Верхівцевської громад.

У ніч проти 27 жовтня російські війська застосували балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400 із Брянської області РФ і 280 ударних безпілотників, зокрема 69 реактивних. Також противник використовував дрони «Гербера» та безпілотники-імітатори типу «Пародія».

Безпілотники запускали з Орла, Міллерового, Курська, Шаталового та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області й Криму, зокрема з району Гвардійського.

Основним напрямком удару був Київ.

За попередніми даними станом на 09:00, українська протиповітряна оборона збила або подавила 257 повітряних цілей: дві балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400 та 255 безпілотників різних типів, серед яких Shahed і «Гербера». Із них 56 були реактивними.

Тоді зафіксували влучання на 25 локаціях і падіння уламків збитих цілей на 16 локаціях. На момент оприлюднення зведення бойова робота ще тривала.

Полтавська область. В Омельницькій громаді Кременчуцького району уламки російського безпілотника впали на територію садового товариства. Загорівся один із дачних будинків, також пошкоджено вікна прилеглих будівель. За попередніми даними, люди не постраждали.

Черкаська область. Сили оборони знешкодили п’ять російських безпілотників. Постраждалих немає, повідомлень про пошкодження майна також не надходило. Обстеження території тривало.

У ніч проти 26 жовтня, починаючи з 18:00 25 жовтня, противник застосував протирадіолокаційну ракету Х-31П, три керовані авіаційні ракети Х-59/69 із тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, а також 140 ударних безпілотників. Із них 70 були реактивними.

Росія також використовувала дрони «Гербера» та безпілотники-імітатори «Пародія». Їх запускали з Орла, Курська, Шаталового й Міллерового в Росії, а також із тимчасово окупованого Криму — з району Гвардійського.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, ППО знешкодила три керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 112 безпілотників різних типів, зокрема 56 реактивних. Влучання зафіксували на 15 локаціях, падіння уламків — на чотирьох. На момент оприлюднення зведення російська атака тривала.

Одещина

Уночі російські війська кілька разів атакували приватне промислове підприємство та гаражний кооператив. Виникли масштабні пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає.

Чернігівщина

Унаслідок російських атак в області постраждали двоє людей.

У Прилуцькому районі росіяни атакували ангар приватного підприємства, травмовано чоловіка.

На Новгород-Сіверщині загорілася будівля зерносховища, постраждала жінка. На Корюківщині виникла масштабна пожежа складського приміщення. У Чернігівському районі горіла суха рослинність.

Запорізька область

Уночі російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю. На місці одного з влучань виникла пожежа.

Станом на 07:00 було відомо про чотирьох постраждалих: двох жінок віком 22 і 30 років та двох чоловіків віком 40 і 61 рік.

Миколаївщина

25 жовтня та в ніч проти 26 жовтня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками Shahed. Постраждалих не було.

По селу Лупареве Галицинівської громади Миколаївського району окупанти вдарили FPV-дроном. Унаслідок атаки пошкоджено два автомобілі, люди не постраждали.

Дніпропетровщина

Російські війська понад 10 разів атакували Нікопольщину безпілотниками. Під ударами перебували районний центр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.

Пошкоджено багатоповерховий будинок та адміністративну будівлю. За наявною інформацією, унаслідок цих атак постраждалих не було.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Унаслідок чергового російського обстрілу повністю знищено виробничу фабрику українського бренду жіночого одягу Helena.Mikhnich. Про втрату виробництва повідомили словами: «Фабрики більше немає».

Раніше Росія атакувала підприємство з виробництва продуктів на Одещині.

Також РФ під час атаки на Київ знищила офіс українського бренду Nika Zemlyanikina.

Окрім того, російський обстріл пошкодив виробництво бренду Harvest clothing.

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