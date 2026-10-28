Rosja zaatakowała Ukrainę rakietą balistyczną i dronami, a obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 71 celów

W nocy z 27 na 28 października rosyjskie siły zbrojne zaatakowały Ukrainę rakietą balistyczną oraz 88 dronami różnych typów, w tym 38 dronami odrzutowymi. Siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały 71 celów powietrznych, w tym 31 dronów odrzutowych. Jednocześnie odnotowano trafienia w ośmiu lokalizacjach oraz upadek szczątków zestrzelonych celów w dwóch lokalizacjach.

Począwszy od godziny 18:00 27 października wojska rosyjskie wystrzeliły rakietę balistyczną „Iskander-M”/S-400 z Taganrogu w obwodzie rostowskim Federacji Rosyjskiej, a także 88 dronów uderzeniowych różnych typów. Wśród nich znalazły się drony typu Shahed, w tym 38 odrzutowych, S8000 „Banderol”/„Dan-T”, „Gerbera” oraz drony-imitatory typu „Parodia”.

Drony wystrzeliwano z kierunku Orła i Kurska w Rosji, a także z tymczasowo okupowanego Krymu — z rejonu Gwardijskiego.

Atak powietrzny został odparty przez lotnictwo, wojska rakietowe przeciwlotnicze, oddziały walki radioelektronicznej i systemy bezzałogowe, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych danych na godz. 08:00 ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 71 wrogich dronów, w tym 31 odrzutowych. Uderzenia środków ataku powietrznego odnotowano w ośmiu lokalizacjach, a upadek szczątków – w dwóch.

Obwód dniepropetrowski

W nocy z 27 na 28 października rosyjskie wojska ponad 10 razy zaatakowały cztery rejony obwodu dniepropetrowskiego za pomocą dronów, artylerii, bomb lotniczych i rakiet.

W rejonie Dnieprówskim uszkodzono infrastrukturę.

W rejonie Synielnikowskim atakowi padła gmina Dubowikowska. Zniszczono tam prywatny dom.

W rejonie nikopolskim Rosjanie zaatakowali centrum rejonowe oraz gminy Marganecką i Czerwonogrygorowską. Uszkodzono akademik placówki edukacyjnej, wybuchł pożar.

W rejonie Kamieńskim okupanci ostrzeliwali infrastrukturę gmin Piatichatskiej i Werchowcewskiej.

W nocy z 26 na 27 października rosyjskie wojska użyły rakiet balistycznych „Iskander-M”/S-400 z obwodu briańskiego w Federacji Rosyjskiej oraz 280 dronów bojowych, w tym 69 odrzutowych. Ponadto przeciwnik wykorzystał drony „Gerbera” oraz drony-imitatory typu „Parodia”.

Drony wystrzeliwano z Orła, Millerowa, Kurska, Shatalowa i Primorsko-Achtaarska w Rosji, a także z tymczasowo okupowanych terytoriów obwodu donieckiego i Krymu, w szczególności z rejonu Gwardijskiego.

Głównym celem ataku był Kijów.

Według wstępnych danych na godz. 09:00 ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub zneutralizowała 257 celów powietrznych: dwie rakiety balistyczne „Iskander-M”/S-400 oraz 255 dronów różnych typów, w tym Shahed i „Gerbera”. Spośród nich 56 to drony odrzutowe.

Odnotowano wówczas trafienia w 25 lokalizacjach oraz upadek szczątków zestrzelonych celów w 16 lokalizacjach. W momencie opublikowania raportu działania bojowe nadal trwały.

Obwód poltawski. W gminie Omelnicka w rejonie kremenczuckim szczątki rosyjskiego drona spadły na teren stowarzyszenia ogrodniczego. Zapalił się jeden z domków letniskowych, uszkodzono również okna sąsiednich budynków. Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał.

Obwód czerkaski. Siły obronne zneutralizowały pięć rosyjskich dronów. Nie ma ofiar, nie napłynęły również doniesienia o zniszczeniach mienia. Trwało badanie terenu.

W nocy z 25 na 26 października, począwszy od godziny 18:00 25 października, przeciwnik użył przeciwradarowej rakiety X-31P, trzy kierowane pociski lotnicze X-59/69 z tymczasowo okupowanych terytoriów obwodów zaporoskiego i chersońskiego, a także 140 dronów uderzeniowych. Spośród nich 70 było dronami odrzutowymi.

Rosja wykorzystała również drony „Gerbera” oraz drony-imitatory „Parodia”. Wystrzeliwano je z Orła, Kurska, Szatalowa i Millerowa w Rosji, a także z tymczasowo okupowanego Krymu – z rejonu Gwardijskiego.

Atak powietrzny został odparty przez lotnictwo, wojska rakietowe przeciwlotnicze, oddziały walki elektronicznej i systemy bezzałogowe oraz mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych danych na godz. 08:00 obrona przeciwlotnicza zneutralizowała trzy kierowane pociski lotnicze typu Ch-59/69 oraz 112 dronów różnych typów, w tym 56 odrzutowych. Uderzenia odnotowano w 15 lokalizacjach, a upadki szczątków – w czterech. W momencie opublikowania raportu rosyjski atak nadal trwał.

Obwód odeski

W nocy wojska rosyjskie kilkakrotnie zaatakowały prywatne przedsiębiorstwo przemysłowe oraz spółdzielnię garażową. Wybuchły rozległe pożary. Według wstępnych danych nie ma ofiar.

Obwód czernihowski

W wyniku rosyjskich ataków w obwodzie rannych zostało dwie osoby.

W rejonie Pryłuckim Rosjanie zaatakowali hangar prywatnego przedsiębiorstwa; ranny został mężczyzna.

W rejonie Nowogród-Siewierski zapalił się budynek magazynu zbożowego; poszkodowana została kobieta. W rejonie Koryukivskim wybuchł rozległy pożar pomieszczenia magazynowego. W rejonie czernihowskim płonęła sucha roślinność.

Obwód zaporoski

W nocy rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na Zaporoże. W wyniku ataku uszkodzono domy prywatne, samochody oraz budynek komercyjny. W miejscu jednego z trafień wybuchł pożar.

O godz. 07:00 odnotowano cztery ofiary: dwie kobiety w wieku 22 i 30 lat oraz dwóch mężczyzn w wieku 40 i 61 lat.

Obwód mykolaivski

25 października oraz w nocy z 25 na 26 października rosyjskie wojska zaatakowały obwód mykolaivski za pomocą dronów uderzeniowych typu Shahed. Nie odnotowano ofiar.

W miejscowości Luparewe w gminie Galicynowa w rejonie mykolaivskim okupanci przeprowadzili atak dronem FPV. W wyniku ataku uszkodzono dwa samochody, nikt nie ucierpiał.

Obwód dniepropetrowski

Wojska rosyjskie ponad 10 razy zaatakowały rejon Nikopolu za pomocą dronów. Atakom poddano centrum rejonu oraz gminy Marganecką, Czerwonogrygorowską i Pokrowską.

Uszkodzono wielopiętrowy budynek mieszkalny oraz budynek administracyjny. Według dostępnych informacji w wyniku tych ataków nikt nie ucierpiał.

Poinformowały o tym Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

W wyniku kolejnego rosyjskiego ostrzału całkowicie zniszczono fabrykę ukraińskiej marki odzieży damskiej Helena.Mikhnich. O utracie zakładu produkcyjnego poinformowano słowami: „Fabryki już nie ma”.

Wcześniej Rosja zaatakowała zakład produkujący żywność w obwodzie odeskim.

Również podczas ataku na Kijów Rosja zniszczyła biuro ukraińskiej marki Nika Zemlyanikina.

Ponadto rosyjski ostrzał uszkodził zakład produkcyjny marki Harvest clothing.

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