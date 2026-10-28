Россия нанесла удар по Украине с помощью баллистической ракеты и дронов, ПВО сбила 71 цель

В ночь на 28 октября российские войска нанесли удар по Украине с помощью баллистической ракеты и 88 беспилотников различных типов, в том числе 38 реактивных дронов. Силы противовоздушной обороны сбили 71 воздушную цель, в том числе 31 реактивный беспилотник. При этом зафиксированы попадания в восьми точках и падение обломков сбитых целей в двух точках.

Начиная с 18:00 27 октября российские войска применили баллистическую ракету «Искандер-М»/С-400 из Таганрога Ростовской области РФ, а также 88 ударных БПЛА различных типов. Среди них — дроны Shahed, в частности 38 реактивных, S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» и беспилотники-имитаторы типа «Пародия».

Беспилотники запускали из направлений Орла и Курска в России, а также из временно оккупированного Крыма — из района Гвардейского.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская ПВО сбила или подавила 71 вражеский беспилотник, в том числе 31 реактивный. Попадания средств воздушного нападения зафиксированы в восьми точках, падение обломков — в двух.

Днепропетровская область

В ночь на 28 октября российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, авиабомбой и ракетой.

В Днепровском районе повреждена инфраструктура.

В Синельниковском районе под ударом оказалась Дубовиковская община. Там был поврежден частный дом.

В Никопольском районе россияне атаковали районный центр, Марганецкую и Червоногригоровскую общины. Повреждено общежитие учебного заведения, возник пожар.

В Каменском районе оккупанты наносили удары по инфраструктуре Пятихатской и Верховцевской общин.

В ночь на 27 октября российские войска применили баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400 из Брянской области РФ и 280 ударных беспилотников, в том числе 69 реактивных. Также противник использовал дроны «Гербера» и беспилотники-имитаторы типа «Пародия».

Беспилотники запускали из Орла, Миллерово, Курска, Шаталова и Приморско-Ахтарска в России, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма, в частности из района Гвардейского.

Основным направлением удара был Киев.

По предварительным данным на 09:00, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 257 воздушных целей: две баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400 и 255 беспилотников различных типов, среди которых Shahed и «Гербера». Из них 56 были реактивными.

Тогда были зафиксированы попадания в 25 точках и падение обломков сбитых целей в 16 точках. На момент публикации сводки боевые действия еще продолжались.

Полтавская область. В Омельницкой общине Кременчугского района обломки российского беспилотника упали на территорию садового товарищества. Загорелся один из дачных домов, также повреждены окна прилегающих зданий. По предварительным данным, люди не пострадали.

Черкасская область. Силы обороны сбили пять российских беспилотников. Пострадавших нет, сообщений о повреждении имущества также не поступало. Обследование территории продолжалось.

В ночь на 26 октября, начиная с 18:00 25 октября, противник применил противорадиолокационную ракету Х-31П, три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей, а также 140 ударных беспилотников. Из них 70 были реактивными.

Россия также использовала дроны «Гербера» и беспилотники-имитаторы «Пародия». Их запускали из Орла, Курска, Шаталова и Миллерова в России, а также из временно оккупированного Крыма — из района Гвардейского.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:00, ПВО сбила три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 112 беспилотников различных типов, в том числе 56 реактивных. Попадания зафиксированы в 15 точках, падение обломков — в четырёх. На момент публикации сводки российская атака продолжалась.

Одесская область

Ночью российские войска несколько раз атаковали частное промышленное предприятие и гаражный кооператив. Возникли масштабные пожары. По предварительным данным, пострадавших нет.

Черниговская область

В результате российских атак в области пострадали два человека.

В Прилуцком районе россияне атаковали ангар частного предприятия, травму получил мужчина.

В Новгород-Северской области загорелось здание зернохранилища, пострадала женщина. В Корюковском районе возник масштабный пожар в складском помещении. В Черниговском районе горела сухая растительность.

Запорожская область

Ночью российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате атаки повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание. На месте одного из попаданий возник пожар.

По состоянию на 07:00 было известно о четырёх пострадавших: двух женщинах в возрасте 22 и 30 лет и двух мужчинах в возрасте 40 и 61 года.

Николаевская область

25 октября и в ночь на 26 октября российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками Shahed. Пострадавших не было.

По селу Лупарево Галициновской общины Николаевского района оккупанты нанесли удар FPV-дроном. В результате атаки повреждены два автомобиля, люди не пострадали.

Днепропетровская область

Российские войска более 10 раз атаковали Никопольский район беспилотниками. Под ударами оказались районный центр, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская общины.

Повреждены многоэтажный дом и административное здание. По имеющейся информации, в результате этих атак пострадавших не было.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

В результате очередного российского обстрела полностью уничтожена производственная фабрика украинского бренда женской одежды Helena.Mikhnich. О потере производства сообщили словами: «Фабрики больше нет».

Ранее Россия атаковала предприятие по производству продуктов питания в Одесской области.

Также РФ во время атаки на Киев уничтожила офис украинского бренда Nika Zemlyanikina.

Кроме того, российский обстрел повредил производственные мощности бренда Harvest clothing.

Читай нас в