В Донецкой области в зоне принудительной эвакуации остаются более 1,7 тысячи детей

В четырёх территориальных общинах Донецкой области, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, по-прежнему находятся 1 580 семей. В этих семьях воспитывается в общей сложности 1 746 детей.

«На территории населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация детей с родителями или лицами, их заменяющими, либо другими законными представителями, в 15 населенных пунктах четырех территориальных общин остаются 1 746 детей в 1 580 семьях», — сообщила Рыжакова.

По её словам, больше всего детей остаётся в Славянской общине — 1 234 ребёнка в 1 203 семьях — и в Краматорской общине — 484 ребёнка в 360 семьях.

Представительница ОГА отметила, что за последнюю неделю из Донецкой области были принудительно эвакуированы 452 ребенка из 403 семей, всего в октябре вывезли 761 ребенка из 610 семей.

Об этом на онлайн-брифинге сообщила начальница службы по делам детей Донецкой ОГА Юлия Рыжакова, передает корреспондент «Укринформа».

В Донецкой области в зоне принудительной эвакуации остаются 387 детей

Кличко передумал призывать киевлян к эвакуации из столицы.

Уехать из опасной зоны: украинцам предоставили четкий план эвакуации.

В Херсонской области 132 ребенка остаются в зоне обязательной эвакуации.

Читай нас в