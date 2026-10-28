W obwodzie donieckim w strefie przymusowej ewakuacji pozostaje ponad 1,7 tysiąca dzieci

W czterech gminach obwodu donieckiego, gdzie trwa przymusowa ewakuacja rodzin z dziećmi, przebywa nadal 1 580 rodzin. W tych rodzinach wychowuje się łącznie 1 746 dzieci.

„Na terenie miejscowości, w których ogłoszono obowiązkową ewakuację dzieci wraz z rodzicami, osobami zastępującymi rodziców lub innymi przedstawicielami prawnymi, w 15 miejscowościach należących do czterech gmin pozostaje 1 746 dzieci w 1 580 rodzinach” – poinformowała Ryżakowa.

Jak dodała, najwięcej dzieci pozostało w gminie Słowiańska – 1 234 dzieci w 1 203 rodzinach – oraz w gminie Kramatorska – 484 dzieci w 360 rodzinach.

Przedstawicielka Obwodnej Administracji Donieckiej zaznaczyła, że w ciągu ostatniego tygodnia z obwodu donieckiego ewakuowano przymusowo 452 dzieci z 403 rodzin, a łącznie w październiku wywieziono 761 dzieci z 610 rodzin.

Informację tę przekazała podczas briefingu online szefowa służby ds. dzieci w Obwodowej Administracji Donieckiej Julia Ryżakowa, jak podaje korespondent agencji Ukrinform.

W obwodzie donieckim w strefie przymusowej ewakuacji pozostaje 387 dzieci

Kliczko zrezygnował z wezwania mieszkańców Kijowa do ewakuacji ze stolicy.

Ucieczka przed niebezpieczeństwem: Ukraińcom przedstawiono jasny plan ewakuacji.

W obwodzie chersońskim 132 dzieci pozostaje w strefie obowiązkowej ewakuacji.

Czytaj nas na