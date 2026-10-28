W Czernihowie rosyjski dron uderzył w schronisko dla zwierząt; zginął pies

W środę, 28 października, rosyjskie wojska zaatakowały schronisko „Krok do zwierząt” w Czernihowie. W wyniku ataku zginął jeden pies. Do ataku na miasto Rosjanie wykorzystali drona rakietowego typu „Banderol”.

Celem ataku stało się przedsiębiorstwo komunalne – centrum weterynaryjno-sterylizacyjne „Krok do zwierząt”. W wyniku uderzenia ranne zostały trzy kobiety w wieku 59, 40 i 18 lat, a także trzy koty i pies. Kolejny pies zginął.

Na terenie przedsiębiorstwa komunalnego po uderzeniu pozostała dziura.

„W wyniku ataku uszkodzone zostały budynki przedsiębiorstwa, w szczególności wybite zostały okna. Ponadto w wyniku trafienia zginął jeden pies, a trzy koty i jeden pies odniosły obrażenia” – poinformowano „Suspilne” w przedsiębiorstwie komunalnym.



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Organizacja „Krok do zwierząt” zwraca się do nieobojętnych mieszkańców Czernihowa z prośbą o przyjęcie zwierząt z dotkniętego atakiem ośrodka na czas trwania prac remontowych.

Informację tę przekazała Narodowa Policja Ukrainy w obwodzie czernihowskim.

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