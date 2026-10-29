29 października rosyjska Duma Państwowa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt budżetu federalnego na lata 2027–2029. Dokument przewiduje wzrost wydatków na wojsko i służby bezpieczeństwa, ograniczenie finansowania szeregu obszarów cywilnych oraz podwyżkę podatków.

W przyszłym roku na obronę narodową planuje się przeznaczyć 17,1 bln rubli — w porównaniu z 12,9 bln rubli w 2026 roku.

Będzie to stanowić około 35% budżetu federalnego. Kolejne 4,6 bln rubli przeznaczono na bezpieczeństwo narodowe, w szczególności na finansowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Rosgwardii, służb specjalnych i systemu penitencjarnego.

Jednocześnie w projekcie przewidziano ograniczenie wydatków na szereg obszarów cywilnych. Finansowanie opieki zdrowotnej ma zostać zmniejszone o 3%, do 1,81 bln rubli, a wsparcie socjalne dla ludności, w tym wypłaty emerytur, — o 6%, do 6,65 bln rubli. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową i komunalną mają spaść o 8%, a wsparcie dla gospodarki krajowej — o 3%.

Aby uzupełnić budżet, władze rosyjskie planują wprowadzić dodatkowe podatki dla producentów cementu, nawozów oraz przedsiębiorstw wydobywających złoto. Przewiduje się również podwyższenie do 22% maksymalnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z pasywnych źródeł, w szczególności z lokat bankowych, oraz wprowadzenie 22-procentowego podatku VAT od zakupów w zagranicznych sklepach internetowych.

Według szacunków Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej zmiany podatkowe mają przynieść budżetowi 1,5 bln rubli w 2027 r. oraz kolejne 2,2 bln rubli w latach 2028–2029.

Na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodu zaporoskiego przedstawiciele administracji okupacyjnej rozpoczęli kampanię przymusowego zbierania środków finansowych i mienia na potrzeby rosyjskich oddziałów wojskowych.

Rezerwy złota Federacji Rosyjskiej maleją już dziesiąty miesiąc z rzędu, a we wrześniu spadły o kolejne 6,2 tony — do 2 260 ton, co stanowi najniższy poziom od końca 2019 roku. Informację tę podała 28 października Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

Bank Centralny Rosji już dziesiąty miesiąc z rzędu zmniejsza rezerwy złota, aby pomóc pokryć deficyt budżetu państwa. Od grudnia 2025 r. zapasy złota zmniejszyły się o około 62 tony — jest to największy spadek od czasu kryzysu finansowego w 1998 r.

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