29 октября Государственная Дума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. Документ предусматривает увеличение расходов на армию и силовые структуры, сокращение финансирования ряда гражданских сфер и повышение налогов.

В следующем году на национальную оборону планируется направить 17,1 трлн рублей — против 12,9 трлн рублей в 2026 году.

Это составит около 35% федерального бюджета. Еще 4,6 трлн рублей предусмотрено на национальную безопасность, в частности на финансирование МВД, Росгвардии, спецслужб и пенитенциарной системы.

В то же время в проекте предусмотрено сокращение расходов на ряд гражданских направлений. Финансирование здравоохранения планируется сократить на 3%, до 1,81 трлн рублей, социальной поддержки населения, включая пенсионные выплаты, — на 6%, до 6,65 трлн рублей. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство должны сократиться на 8%, а поддержка национальной экономики — на 3%.

Для пополнения бюджета российские власти планируют ввести дополнительные налоги для производителей цемента, удобрений и золотодобывающих компаний. Также предусмотрено повышение до 22% максимальной ставки налога на доходы физических лиц от пассивных источников, в частности банковских вкладов, и введение 22-процентного НДС на покупки в иностранных интернет-магазинах.

По расчетам Минфина РФ, эти налоговые изменения должны принести бюджету 1,5 трлн рублей в 2027 году и еще 2,2 трлн рублей в 2028–2029 годах.

На временно оккупированных территориях Запорожской области представители оккупационной администрации развернули кампанию по принудительному сбору средств и имущества для нужд российских воинских подразделений.

Золотые запасы РФ сокращаются уже десятый месяц подряд и в сентябре снизились ещё на 6,2 тонны — до 2 260 тонн, что является самым низким показателем с конца 2019 года. Об этом 28 октября сообщила Служба внешней разведки Украины.

Центральный банк России уже десятый месяц подряд сокращает золотые резервы, чтобы помочь покрыть дефицит государственного бюджета. С декабря 2025 года запасы золота сократились примерно на 62 тонны — это самое значительное сокращение со времён финансового кризиса 1998 года.

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