Видео: Десантники 77-й бригады отработали прыжки с парашютом в ходе учений

Военнослужащие 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады провели учения по парашютному десантированию. Бойцы закрепили навыки наземной подготовки непосредственно во время прыжков.

Соответствующее видео опубликовали на странице 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады 7-го корпуса ДШВ.

«Такого прилива адреналина я давно не испытывал. Это просто кайф. Я стал настоящим десантником», — говорит один из военных.

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Отмечается, что каждый прыжок с парашютом — это практическая проверка готовности бойца действовать в экстремальных условиях. Выход из самолета требует безупречного выполнения каждого элемента алгоритма — от правильного отделения до безопасного приземления.

«В воздухе каждое действие должно быть отточенным и доведенным до автоматизма. Здесь десантник учится полностью контролировать эмоции и действовать методично за считанные секунды. Приобретённая во время прыжков способность к концентрации формирует внутренний стержень, который обеспечивает уверенность и результативность подразделения на поле боя», — рассказали в 77-й бригаде.

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