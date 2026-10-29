在医疗和养老金拨款缩减的背景下，俄罗斯国家杜马批准了创纪录的军事开支

俄罗斯国家杜马于10月29日一读通过了2027–2029年联邦预算草案。该文件计划增加对军队和安全部门的支出，削减对部分民用领域的拨款，并提高税收。

明年计划将17.1万亿卢布用于国防——而2026年这一数字为12.9万亿卢布。

这将占联邦预算的约35%。另有4.6万亿卢布用于国家安全，包括内务部、俄罗斯国民卫队、特勤机构和监狱系统的经费。

与此同时，该草案还规定削减一系列民用领域的支出。 计划将医疗卫生经费削减3%，降至1.81万亿卢布；社会福利支出（包括养老金支付）削减6%，降至6.65万亿卢布。 住房和公用事业支出预计将减少8%，而对国民经济的扶持将减少3%。

为补充预算，俄罗斯当局计划对水泥、化肥生产商及黄金开采企业征收额外税款。 此外，还计划将个人被动收入（特别是银行存款）的最高税率提高至22%，并对在国外网店购物征收22%的增值税。

据俄罗斯联邦财政部估算，这些税收调整预计将在2027年为预算带来1.5万亿卢布的收入，并在2028至2029年间再增加2.2万亿卢布。

在扎波罗热州被临时占领的地区，占领当局的代表发起了一场强制征集资金和财产的运动，以满足俄罗斯军事单位的需求。

俄罗斯的黄金储备已连续第十个月减少，9月份又减少了6.2吨，降至2260吨，这是自2019年底以来的最低水平。 乌克兰对外情报局于10月28日通报了这一情况。

俄罗斯央行已连续第十个月削减黄金储备，以帮助弥补国家预算赤字。 自2025年12月以来，黄金储备减少了约62吨——这是自1998年金融危机以来最大幅度的减少。

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