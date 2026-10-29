Władze rosyjskie w coraz większym stopniu polegają na środkach z banków państwowych w celu sfinansowania deficytu budżetowego, który w 2026 roku może osiągnąć 91,3 mld dolarów.

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym „Sberbanku”, na koniec trzeciego kwartału w jego bilansie znajdowały się obligacje państwowe o wartości około 102,4 mld dolarów. W ciągu ostatniego roku ich wartość wzrosła o około 47,5 mld dolarów.

Dyrektor finansowy banku Taras Skwortsow poinformował, że na „Sberbank” przypada około 30% zakupów rosyjskich obligacji państwowych. W trzecim kwartale wskaźnik ten wynosił około 25%.

Rosyjskie Ministerstwo Finansów planuje pozyskać poprzez pożyczki krajowe około 62,5 mld dolarów w 2026 r. oraz 76,8 mld dolarów w 2027 r. Łączna kwota pożyczek w latach 2027–2029 może wynieść około 225 mld dolarów.

Według szacunków Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej deficyt budżetu federalnego w 2026 r. wyniesie około 91,3 mld dolarów, a w 2027 r. – 67,5 mld dolarów.

Aby pokryć wydatki państwowe, w szczególności wojskowe, władze rosyjskie planują w ciągu trzech lat zwiększyć wewnętrzny dług publiczny o około 275 mld dolarów. Oczekuje się, że osiągnie on poziom 24,1% PKB — najwyższy od 2002 roku.

Zastępca dziekana Wydziału Ekonomicznego Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego Oleg Buklemishev ostrzegł, że wysokie koszty zaciągania pożyczek mogą w przyszłości jeszcze bardziej pogorszyć sytuację rosyjskiego budżetu.

29 października rosyjska Duma Państwowa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt budżetu federalnego na lata 2027–2029. Dokument przewiduje wzrost wydatków na armię i służby bezpieczeństwa, ograniczenie finansowania szeregu obszarów cywilnych oraz podwyżkę podatków.

Na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodu zaporoskiego przedstawiciele administracji okupacyjnej rozpoczęli kampanię przymusowego zbierania środków finansowych i mienia na potrzeby rosyjskich oddziałów wojskowych.

Rezerwy złota Federacji Rosyjskiej maleją już dziesiąty miesiąc z rzędu, a we wrześniu spadły o kolejne 6,2 tony — do 2 260 ton, co stanowi najniższy poziom od końca 2019 roku. Informację tę podała 28 października Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

Bank Centralny Rosji już dziesiąty miesiąc z rzędu zmniejsza rezerwy złota, aby pomóc pokryć deficyt budżetu państwa. Od grudnia 2025 r. zapasy złota zmniejszyły się o około 62 tony — jest to największy spadek od czasu kryzysu finansowego w 1998 r.

Czytaj nas na