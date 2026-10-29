俄罗斯当局越来越依赖国有银行的资金来填补预算赤字，该赤字到2026年可能达到913亿美元。

根据“俄罗斯储蓄银行”的财务报表，截至第三季度末，其资产负债表上持有的政府债券总额约为1024亿美元。过去一年间，该规模增加了约475亿美元。

该行首席财务官塔拉斯·斯克沃尔佐夫表示，“俄罗斯储蓄银行”占俄罗斯国债购买总额的约30%。第三季度，这一比例约为25%。

俄罗斯财政部计划通过国内借款在2026年筹集约625亿美元，2027年筹集768亿美元。 2027年至2029年的总借款额可能达到约2250亿美元。

据俄罗斯财政部估算，2026年联邦预算赤字将约为913亿美元，2027年则为675亿美元。

为覆盖政府支出（尤其是军事支出），俄罗斯当局计划在三年内将国内公共债务增加约2750亿美元。预计该债务将达到GDP的24.1%——这是自2002年以来的最高水平。

莫斯科国立大学经济学院副院长奥列格·布克莱米舍夫警告称，高昂的借贷成本可能会进一步恶化俄罗斯的财政状况。

10月29日，俄罗斯国家杜马一读通过了2027–2029年度联邦预算草案。该文件计划增加对军队和安全部门的支出，削减对多个民用领域的拨款，并提高税收。

在扎波罗热州被临时占领的地区，占领当局的代表们发起了一场强制征集资金和财产的运动，以满足俄罗斯军事单位的需求。

俄罗斯的黄金储备已连续第十个月减少，9月份又减少了6.2吨，降至2260吨，这是自2019年底以来的最低水平。 乌克兰对外情报局于10月28日通报了这一情况。

俄罗斯央行已连续第十个月削减黄金储备，以帮助弥补国家预算赤字。 自2025年12月以来，黄金储备减少了约62吨——这是自1998年金融危机以来最大的降幅。

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