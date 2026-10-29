Российские власти всё в большей степени полагаются на средства государственных банков для финансирования бюджетного дефицита, который в 2026 году может достичь $91,3 млрд.

По данным финансовой отчетности «Сбербанка», на конец третьего квартала на его балансе находились государственные облигации на сумму около $102,4 млрд. За последний год их объем увеличился примерно на $47,5 млрд.

Финансовый директор банка Тарас Скворцов сообщил, что на «Сбербанк» приходится около 30% закупок российских государственных облигаций. В третьем квартале этот показатель составлял примерно 25%.

Российский Минфин планирует привлечь через внутренние заимствования около $62,5 млрд в 2026 году и $76,8 млрд в 2027-м. Совокупный объем заимствований в 2027–2029 годах может составить около $225 млрд.

По оценкам Минфина РФ, дефицит федерального бюджета в 2026 году составит примерно $91,3 млрд, а в 2027 году — $67,5 млрд.

Для покрытия государственных расходов, в частности военных, российские власти планируют в течение трех лет увеличить внутренний государственный долг примерно на $275 млрд. Ожидается, что он достигнет 24,1% ВВП — самого высокого уровня с 2002 года.

Заместитель декана экономического факультета МГУ Олег Буклемишев предупредил, что высокая стоимость заимствований может в дальнейшем ухудшить положение российского бюджета.

Государственная Дума России 29 октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. Документ предусматривает увеличение расходов на армию и силовые структуры, сокращение финансирования ряда гражданских сфер и повышение налогов.

На временно оккупированных территориях Запорожской области представители оккупационной администрации развернули кампанию по принудительному сбору средств и имущества для нужд российских воинских подразделений.

Золотые запасы РФ сокращаются уже десятый месяц подряд и в сентябре снизились еще на 6,2 тонны — до 2 260 тонн, что является самым низким показателем с конца 2019 года. Об этом 28 октября сообщила Служба внешней разведки Украины.

Центральный банк России уже десятый месяц подряд сокращает золотые резервы, чтобы помочь покрыть дефицит государственного бюджета. С декабря 2025 года запасы золота сократились примерно на 62 тонны — это самое значительное сокращение со времён финансового кризиса 1998 года.

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