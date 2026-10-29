Kolejna duża giełda kryptowalut ogłosiła zaprzestanie współpracy z Rosjanami

Giełda kryptowalut KuCoin zaprzestała obsługi użytkowników z Rosji i Białorusi, idąc w ślady platform Bitget i MEXC. Ograniczenia dotyczą wszystkich produktów i usług giełdy. Firma uzasadniła tę decyzję koniecznością przestrzegania wymogów regulacyjnych i zapewniła, że zapewni uporządkowany proces rozwiązania umów, aby użytkownicy mogli zamknąć swoje pozycje i wypłacić swoje aktywa.

W rankingu giełd kryptowalut Coinmarketcap platforma KuCoin zajmuje ósme miejsce z dziennym wolumenem obrotu wynoszącym około 1,2 miliarda dolarów. Według własnych danych platforma ma około 45 milionów użytkowników.

W październiku dwie inne giełdy kryptowalut z pierwszej dziesiątki rankingu CoinMarketCap — Bitget i MEXC — ogłosiły podobne decyzje dotyczące użytkowników z Rosji i Białorusi. Obie platformy również uzasadniły te zmiany międzynarodowymi wymogami regulacyjnymi i obiecały zapewnić czas na zamknięcie transakcji oraz wypłatę środków.

Źródło: RBC Crypto.

Giełda kryptowalut Bitget umieściła Rosję, Białoruś i Kazachstan na liście krajów objętych zakazem, których rezydenci nie będą mogli korzystać z usług platformy.

Przypomnijmy, że na Białorusi zablokowano giełdy kryptowalutowe Bybit i OKX.

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