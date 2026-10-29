Rosja wykorzystuje drony zdolne do samodzielnego namierzania celów — Flash

Rosyjskie siły zbrojne zaczęły aktywnie wykorzystywać drony wyposażone w systemy autonomicznego sterowania, które potrafią orientować się w terenie i samodzielnie namierzać cele do ataku.

Poinformował o tym doradca prezydenta ds. technologii obronnych Siergiej Beskrestnow, znany pod pseudonimem Flash.

Jak twierdzi, na kierunku zaporoskim codziennie odnotowuje się dziesiątki takich dronów typu „Molnia”. Mogą one wykorzystywać punkty orientacyjne do nawigacji i wykonywać poszczególne zadania bez stałego połączenia z operatorem.

Flash opowiedział również o ataku na ukraińską infrastrukturę portową: dron wystrzelony z tymczasowo okupowanego Krymu zdołał samodzielnie zlokalizować wyznaczony obiekt i zadać uderzenie.

Źródło: Siergiej Beskrestnow (Flash), według informacji serwisu „Glavkom”.

Rosja produkuje do 3 tysięcy dronów uderzeniowych typu „Szahid” miesięcznie i gromadzi zapasy na zimowe ataki — twierdzi Flash.

Według stanu na październik Rosja produkuje około 110 rakiet balistycznych i do 4000 dronów uderzeniowych miesięcznie.

Masowa ewakuacja Kijowa z powodu zagrożenia rosyjskimi atakami na infrastrukturę krytyczną nie jest realistycznym rozwiązaniem. Stolica musi natomiast przygotować się na ewentualne ataki na systemy zaopatrzenia w wodę, ogrzewanie i energię elektryczną oraz na przerwy w ich dostawach.

Czytaj nas na