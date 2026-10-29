Россия использует дроны, способные самостоятельно находить цели — Флеш

Российские войска начали активно использовать беспилотники с элементами автономного управления, которые могут ориентироваться на местности и самостоятельно находить цели для ударов.

Об этом заявил советник президента по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш».

По его словам, на Запорожском направлении ежедневно фиксируются десятки таких беспилотников типа «Молния». Они могут использовать визуальные ориентиры для навигации и выполнять отдельные задачи без постоянной связи с оператором.

Флеш также рассказал об атаке на украинскую портовую инфраструктуру: беспилотник, запущенный из временно оккупированного Крыма, смог самостоятельно найти заданный объект и нанести удар.

Источник: Сергей Бескрестнов (Флеш), по сообщению «Главкома».

Россия производит до 3 тысяч реактивных «Шахедов» в месяц и готовит запасы для зимних атак, — Флеш.

По состоянию на октябрь Россия производит около 110 баллистических ракет и до 4000 реактивных ударных дронов в месяц.

Массовая эвакуация Киева из-за угрозы российских ударов по критической инфраструктуре не является реалистичным выходом. Вместо этого столице необходимо готовиться к возможным атакам на системы жизнеобеспечения и перебоям с водоснабжением, отоплением и электроэнергией.

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