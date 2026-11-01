Силы обороны за три дня вывели из строя 10 % российских нефтеперерабатывающих мощностей

Украинские военные в течение трёх дней нанесли удары по трём российским нефтеперерабатывающим заводам, которые в совокупности обеспечивают около 10 % нефтепереработки страны-агрессора.

По данным OSINT-аналитиков проекта Dnipro Osint, под удар попали Новокуйбышевский и Кстовский НПЗ, а также «Башнефть-Новойл» в Башкортостане, совокупная годовая мощность которых достигает 33 млн тонн нефти.

Аналитики отмечают, что в результате масштабных атак одновременно выходили из строя как установки первичной переработки нефти, так и оборудование вторичного цикла. Массированные удары фактически ознаменовали завершение двухнедельной паузы в атаках на российскую энергетику, которой Украина придерживалась по просьбе администрации президента США, поскольку Россия не прекращала обстрелы украинских городов и инфраструктуры.

Источник: Dnipro Osint/

В российской Уфе, столице Башкортостана, в результате атаки беспилотников возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть-Новойл». Местные жители также утверждают, что под удар могли попасть сразу два предприятия.

После украинских ударов остановили работу два крупных предприятия нефтеперерабатывающей промышленности России. Речь идет о НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области и комплексе «НОВАТЭК-Усть-Луга» в Ленинградской области.

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