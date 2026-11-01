За прошедшие сутки российские войска нанесли 1444 удара по линии фронта и жилым районам Донецкой области. В результате обстрелов погиб один человек, ещё восемь получили ранения. Под обстрелом оказались шесть населенных пунктов, повреждены 45 гражданских объектов, в том числе 33 жилых дома.

Российские войска атаковали Краматорск, Славянск, Святогорск, поселок Ясногорка, а также села Петровка Первая и Степановка. Больше всего пострадавших зафиксировали в Славянске и Краматорске.

В Славянске российские войска наносили удары с помощью беспилотников и авиабомб. В результате атаки погиб один человек, ещё двое получили ранения. Также повреждены 20 частных домов и три автомобиля.

В Краматорске полиция зафиксировала десять попаданий. Россияне преимущественно использовали беспилотники и авиабомбы типа КАБ-250. В результате обстрелов пострадали шесть человек.

В городе повреждены 11 многоквартирных и один частный дом. Также под удар попали банк, административное здание, складское помещение и два гражданских автомобиля. Повреждения зафиксировали и в других населенных пунктах области. В Степановке в результате российского обстрела пострадал частный дом, а в Святогорске — кафе. Всего, по данным полиции, за сутки разрушениям подверглись 45 гражданских объектов, среди которых 33 жилых дома.

По всем фактам российских атак полиция и Служба безопасности Украины возбудили уголовные дела по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны. Правоохранители документируют последствия обстрелов. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

За прошедшие сутки, 26 октября, российская армия убила троих жителей Донецкой области. Еще 22 человека получили ранения в результате российских атак.

С вечера 26 октября российские войска более 40 раз атаковали Днепр и Днепропетровскую область с помощью беспилотников и авиабомб. В результате обстрелов пострадали три человека.

Напомним, в Киеве в результате российской атаки был поврежден магазин Auchan в ТРК «Проспект».

Вечером 26 октября российский беспилотник повредил объект энергетической инфраструктуры в Черновицкой области, из-за чего часть Черновцов осталась без электроэнергии.

В результате удара российского дрона по Павлограду погиб 41-летний шахтер ДТЭК.

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