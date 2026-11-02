Две юные гимнастки получили тяжелые ранения в результате удара по Козятину

В результате российского нападения на Козятинскую общину Винницкой области пострадали две воспитанницы клуба художественной гимнастики «Primera». Обе спортсменки находятся в тяжелом состоянии.

По информации клуба, девушки получили многочисленные осколочные ранения по всему телу, перелом ноги с тяжелым повреждением тканей, а также ранение селезенки. Впереди их ждут сложное лечение и длительное восстановление. Возраст пострадавших не уточняется.

Российские войска атаковали Винницкую область ударными беспилотниками 1 ноября. По данным главы ОГА Натальи Заболотной, в результате удара погибли два человека — 13-летняя девочка и женщина.

Число пострадавших возросло до шести. Среди них четверо детей: трое пятилетних и 16-летний юноша. Также получили травмы мужчина и женщина.

По данным ГСЧС, один из беспилотников попал на территорию общежития профессионального училища. В результате удара загорелись два автомобиля, пожар ликвидировали спасатели.

Источник: клуб художественной гимнастики «Primera», Винницкая ОГА

От удара российского дрона 1 ноября в Козятине погибли женщина и 13-летняя девочка, ещё двое взрослых и четверо детей получили ранения различной степени тяжести.

Российские войска днём 1 ноября атаковали Козятин в Винницкой области, нанеся удар по району ПРБ. Удар пришёлся на территорию между общежитием железнодорожного училища и учебным корпусом в нескольких сотнях метров от железнодорожного вокзала.

1 ноября российские беспилотники атаковали Киевскую область. Пострадали двое мужчин: один получил ранение предплечья, у другого диагностировали острую стрессовую реакцию.

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