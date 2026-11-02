两名年轻体操运动员在科扎廷遭遇袭击后受重伤

由于俄罗斯对文尼察州科扎廷社区的袭击，Primera艺术体操俱乐部的两名学员受伤。两名运动员目前均处于危重状态。

据该俱乐部消息，两名女孩全身多处遭受弹片伤，腿部骨折并伴有严重软组织损伤，此外还遭受了脾脏损伤。她们今后将面临复杂的治疗和漫长的康复过程。伤者的具体年龄尚未公布。

11月1日，俄军曾使用攻击型无人机袭击了文尼察州。据州行政委员会主席娜塔莉亚·扎博洛特娜称，此次袭击造成两人死亡——一名13岁女孩和一名妇女。

伤者人数已增至六人。其中包括四名儿童：三名五岁儿童和一名16岁男孩。此外，还有一名男子和一名女子受伤。

据国家紧急情况局消息，其中一架无人机击中了一所职业学校的宿舍区。袭击导致两辆汽车起火，火势已被救援人员扑灭。

来源：Primera艺术体操俱乐部、文尼察州州政府

11月1日，在科扎廷，一名妇女和一名13岁女孩因俄罗斯无人机袭击身亡，另有两名成人和四名儿童受不同程度伤。

11月1日白天，俄军袭击了文尼察州的科扎廷市，对PRB区发动了打击。袭击目标位于铁路学校宿舍楼与教学楼之间的区域，距离火车站仅几百米。

11月1日，俄罗斯无人机袭击了基辅州。两名男子受伤：一人前臂受伤，另一人被诊断为急性应激反应。

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