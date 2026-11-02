Dwie młode gimnastyczki odniosły poważne obrażenia w wyniku ataku na Koziatyn

W wyniku rosyjskiego ataku na gminę Koziatyn w obwodzie winnickim poszkodowane zostały dwie zawodniczki klubu gimnastyki artystycznej „Primera”. Obie zawodniczki znajdują się w stanie krytycznym.

Według informacji klubu dziewczęta odniosły liczne rany od odłamków na całym ciele, złamanie nogi z poważnym uszkodzeniem tkanek, a także uraz śledziony. Przed nimi czeka skomplikowane leczenie i długotrwała rekonwalescencja. Nie podano wieku poszkodowanych.

1 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obwód winnicki za pomocą dronów bojowych. Według danych przewodniczącej Obwodnej Administracji Wojskowej Natalii Zabolotnej w wyniku ataku zginęły dwie osoby — 13-letnia dziewczynka i kobieta.

Liczba rannych wzrosła do sześciu. Wśród nich są czworo dzieci: troje pięciolatków i 16-letni chłopiec. Ranne zostały również mężczyzna i kobieta.

Według danych Państwowej Służby Ratowniczej jeden z dronów uderzył w teren akademika szkoły zawodowej. W wyniku uderzenia zapaliły się dwa samochody, a pożar ugaszili ratownicy.

Źródło: klub gimnastyki artystycznej „Primera”, Obwodowa Administracja Winnycka

W wyniku uderzenia rosyjskiego drona 1 listopada w Koziatynie zginęła kobieta i 13-letnia dziewczynka, a jeszcze dwoje dorosłych i czworo dzieci odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości.

W ciągu dnia 1 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Koziatyn w obwodzie winnickim, uderzając w rejon PRB. Uderzenie spadło na teren między akademikiem szkoły kolejowej a budynkiem dydaktycznym, kilkaset metrów od dworca kolejowego.

1 listopada rosyjskie drony zaatakowały obwód kijowski. Poszkodowanych zostało dwóch mężczyzn: jeden odniósł rany przedramienia, u drugiego zdiagnozowano ostrą reakcję na stres.

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