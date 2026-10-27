За добу російські війська вбили трьох жителів Донеччини, є поранені

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Упродовж минулої доби, 26 жовтня, російська армія вбила трьох жителів Донецької області. Ще 22 людини дістали поранення внаслідок російських атак.

За його словами, росіяни вбили трьох людей у Краматорську, Суханівці та Іверському.

Ще 22 людини постраждали внаслідок російських обстрілів у кількох населених пунктах області. Зокрема:

16 людей дістали поранення в Ясногірці Краматорської міської громади;

троє людей — у Слов’янську;

одна людина — у Краматорську;

одна людина — в Іверському;

одна людина — у Привіллі.

За даними Вадима Філашкіна, загальна кількість жертв російських атак на Донеччині становить 4445 загиблих і 10 909 постраждалих.

Ці дані не враховують жертв у Маріуполі та Волновасі.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін у Фейсбуці.

Від вечора 26 жовтня російські війська понад 40 разів атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками й авіабомбами. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей.

Нагадаємо, у Києві через російську атаку пошкоджено магазин Auchan у ТРК Проспект.

Увечері 26 жовтня російський безпілотник пошкодив об’єкт енергетичної інфраструктури в Чернівецькій області, через що частина Чернівців залишилася без електроенергії.

Унаслідок удару російського дрона по Павлограду загинув 41-річний шахтар ДТЕК.

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