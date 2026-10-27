W ciągu ostatniej doby, 26 października, armia rosyjska zabiła trzech mieszkańców obwodu donieckiego. Kolejne 22 osoby odniosły rany w wyniku rosyjskich ataków.

Według jego słów Rosjanie zabili trzy osoby w Kramatorsku, Suchanowce i Iwerskim.

Kolejne 22 osoby ucierpiały w wyniku rosyjskich ostrzałów w kilku miejscowościach obwodu. W szczególności:

16 osób odniosło rany w Jasnogórce w gminie miejskiej Kramatorska;

trzy osoby — w Słowiańsku;

jedna osoba — w Kramatorsku;

jedna osoba — w Iwerskim;

jedna osoba — w Prywilli.

Według danych Wadima Filaszkin, łączna liczba ofiar rosyjskich ataków w obwodzie donieckim wynosi 4445 zabitych i 10 909 rannych.

Dane te nie uwzględniają ofiar w Mariupolu i Wołnowie.

Informację tę podał na Facebooku przewodniczący Donieckiej Obwodowej Administracji Państwowej Wadim Filaskin.

Od wieczora 26 października rosyjskie wojska ponad 40 razy zaatakowały Dniepr i obwód dniepropetrowski za pomocą dronów i bomb lotniczych. W wyniku ostrzałów ranne zostały trzy osoby.

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzony został sklep Auchan w centrum handlowym „Prospekt”.

Wieczorem 26 października rosyjski dron uszkodził obiekt infrastruktury energetycznej w obwodzie czerniowickim, w wyniku czego część Czerniowic pozostała bez prądu.

W wyniku uderzenia rosyjskiego drona w Pawłograd zginął 41-letni górnik z DTEK.

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