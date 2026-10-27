Żołnierze 2. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” prowadzą podziemną operację specjalną „Veles” na kierunku Kupiańskim, wnikając w głąb terytorium na odległość ponad 15 kilometrów.

O pierwszych wynikach działań poinformowali prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dowódcy Mykhajło Drapatyj, Ihor Obolenski oraz Pawło Palisa. Według danych głowy państwa, podczas wykonywania zadań ukraińscy obrońcy zlikwidowali już ponad 100 rosyjskich okupantów, a ponad 30 wzięli do niewoli.

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Ukraińskie oddziały przejęły i zmodernizowały taktykę wroga polegającą na przemieszczaniu się przez podziemne rurociągi gazowe, nadając jej bardziej zaawansowany charakter. Oceniając przebieg operacji, Wołodymyr Zełenski zauważył: „Rosjanie już wcześniej próbowali wykorzystywać podziemne rurociągi gazowe, aby przedostać się przez nasze pozycje i przejść do działań szturmowych. Ukraińscy żołnierze z powodzeniem przekształcili tę taktykę, zmodernizowali ją, uczynili znacznie bardziej przemyślaną i zaawansowaną technologicznie. Chronimy życie naszych ludzi, zadajemy straty okupantowi i osiągamy wyznaczone cele na kierunku Kupiańskim”.

Źródło: Biuro Prezydenta Ukrainy.

Żołnierze 23. pułku szturmowego R.U.G wzięli udział w operacji kontrofensywnej „Veles” na kierunku Kupiańskim, podczas której ukraińscy obrońcy posunęli się o ponad 15 kilometrów podziemnymi korytarzami i wzięli do niewoli ponad 30 rosyjskich żołnierzy.

Do operacji „Veles” dołączyły: 13. brygada Gwardii Narodowej „Chartia”, 23. oddzielny pułk szturmowy „R.U.G” 2. korpusu Gwardii Narodowej „Charta”, pułk systemów bezzałogowych „Lava” 2. korpusu Gwardii Narodowej „Charta”, oddziały Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, w szczególności legion „Wolność Rosji” oraz Rosyjski Korpus Ochotniczy, 429. oddzielna brygada systemów bezzałogowych „Achilles” oraz inne oddziały Sił Obronnych.

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