乌克兰国民卫队第2军团“宪章”的官兵正在库皮扬斯克方向实施代号为“维莱斯”的地下特战行动，已向敌方腹地推进超过15公里。

指挥官米哈伊洛·德拉帕蒂、伊戈尔·奥博连斯基和帕维尔·帕利萨已向乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基汇报了行动的初步成果。 据国家元首称，在执行任务期间，乌克兰守卫者已消灭100多名俄罗斯占领军，并俘虏了30余人。

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乌克兰部队截获并改良了敌军通过地下天然气管道推进的战术，使其更具技术性。 在评估此次行动进展时，弗拉基米尔·泽连斯基指出：“俄军此前曾试图利用地下天然气管道，试图突破我方阵地并发起强攻。 乌克兰战士成功地改造了这一战术，对其进行了现代化升级，使其变得更加周密且技术化。我们保护本国人民的生命，给占领者造成损失，并在库皮扬斯克方向实现了既定目标。”

来源：乌克兰总统办公室。

乌克兰第23突击团的战士们G的士兵参加了库皮扬斯克方向的“维莱斯”反攻行动，在此期间，乌克兰守军通过地下通道推进了15多公里，并俘虏了30多名俄罗斯军人。

参与“维莱斯”行动的部队包括国民卫队第13旅“宪章”、国民卫队第2军“宪章”麾下的第23独立突击团“R.U.G”突击团、国民卫队“宪章”第2军“拉瓦”无人机系统团， 乌克兰国防部情报总局下属部队，特别是“俄罗斯自由”军团和俄罗斯志愿军军团、第429“阿基里斯”独立无人机旅以及国防军的其他部队。

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