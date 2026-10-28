过去24小时内，乌克兰守军消灭了1 510名俄罗斯占领军。乌克兰武装力量总参谋部于2026年10月28日公布了这一数据。

截至10月28日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：

人员——约1,583,350人（+1,510人）；

坦克——12 448（+0）辆；

装甲战斗车——25 609辆（+0）；

火炮系统——51 674 (+21) 门；

多管火箭炮系统——2 241（+0）套；

防空武器——1 727 (+0) 套；

飞机——449架（+0）；

直升机——356架（+0）；

地面机器人系统——3 032 (+7) 套；

作战-战术级无人机——585 795 (+1 543) 架；

巡航导弹——5 140 (+2) 架；

舰船/快艇——35（+0）艘；

潜艇——2 (+0) 艘；

汽车及油罐车——167 738 (+266) 辆；

特种装备——4 859 (+0) 辆

来源：总参谋部

乌克兰国民卫队第2军团“宪章”的官兵正在库皮扬斯克方向实施代号为“维莱斯”的地下特种行动，已向敌方腹地推进超过15公里。 10月27日，指挥官米哈伊洛·德拉帕蒂、伊戈尔·奥博连斯基和帕夫洛·帕利萨向乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基汇报了行动的初步成果。

10月26日及27日凌晨，乌克兰国防军各部队对卢甘斯克州、顿涅茨克州和扎波罗热州的俄罗斯占领军军事设施实施了成功打击。 特别是，位于卢甘斯克州迪亚科沃和顿涅茨克州奥戈罗德涅等居民点附近的俄罗斯联邦军队弹药库遭到打击，这大大削弱了敌人在前线的火力。

当天共发生178次交火——最激烈的战斗发生在波克罗夫斯克和古利亚皮尔方向

关注我们在