W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1 510 rosyjskich okupantów. Dane te, aktualne na dzień 28 października 2026 r., opublikował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rosja w wojnie z Ukrainą, według stanu na 28 października, straciła:

personel – około 1 583 350 (+1 510) osób;

czołgów – 12 448 (+0) sztuk;

bojowych pojazdów opancerzonych – 25 609 (+0) sztuk;

systemów artyleryjskich – 51 674 (+21) sztuk;

systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 241 (+0) sztuk;

środków obrony przeciwlotniczej – 1 727 (+0) sztuk;

samolotów – 449 (+0) szt.;

śmigłowców – 356 (+0) szt.;

naziemnych kompleksów robotycznych – 3 032 (+7) szt.;

bezzałogowe statki powietrzne (BSPL) poziomu operacyjno-taktycznego – 585 795 (+1 543) szt.;

pocisków skrzydłowych – 5 140 (+2) szt.;

okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;

łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;

pojazdy i cysterny – 167 738 (+266) szt.;

techniki specjalnej – 4 859 (+0) szt.

Źródło: Sztab Generalny

Żołnierze 2. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” prowadzą podziemną operację specjalną „Veles” na kierunku Kupiańskim, wnikając w głąb terytorium na odległość ponad 15 kilometrów. O pierwszych wynikach działań poinformowali 27 października prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dowódcy Mykhajło Drapatyj, Ihor Obolenski oraz Pawło Palisa.

W ciągu dnia 26 października oraz w nocy z 26 na 27 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły skuteczne ataki na obiekty wojskowe rosyjskich okupantów w obwodach ługańskim, donieckim i zaporoskim. W szczególności zniszczono magazyny amunicji armii RF w okolicach miejscowości Djakowe w obwodzie ługańskim oraz Ogorodnie w obwodzie donieckim, co znacznie ogranicza możliwości ogniowe przeciwnika na froncie.

178 starć bojowych w ciągu dnia — najzacieklejsze walki toczyły się na kierunkach Pokrowskim i Huliaipilskim

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