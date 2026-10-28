Sztab Generalny podał dane dotyczące strat Rosji w ciągu ostatnich 24 godzin, według stanu na 28 października
W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1 510 rosyjskich okupantów. Dane te, aktualne na dzień 28 października 2026 r., opublikował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Rosja w wojnie z Ukrainą, według stanu na 28 października, straciła:
- personel – około 1 583 350 (+1 510) osób;
- czołgów – 12 448 (+0) sztuk;
- bojowych pojazdów opancerzonych – 25 609 (+0) sztuk;
- systemów artyleryjskich – 51 674 (+21) sztuk;
- systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 241 (+0) sztuk;
- środków obrony przeciwlotniczej – 1 727 (+0) sztuk;
- samolotów – 449 (+0) szt.;
- śmigłowców – 356 (+0) szt.;
- naziemnych kompleksów robotycznych – 3 032 (+7) szt.;
- bezzałogowe statki powietrzne (BSPL) poziomu operacyjno-taktycznego – 585 795 (+1 543) szt.;
- pocisków skrzydłowych – 5 140 (+2) szt.;
- okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;
- łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;
- pojazdy i cysterny – 167 738 (+266) szt.;
- techniki specjalnej – 4 859 (+0) szt.
Źródło: Sztab Generalny
Żołnierze 2. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” prowadzą podziemną operację specjalną „Veles” na kierunku Kupiańskim, wnikając w głąb terytorium na odległość ponad 15 kilometrów. O pierwszych wynikach działań poinformowali 27 października prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dowódcy Mykhajło Drapatyj, Ihor Obolenski oraz Pawło Palisa.
W ciągu dnia 26 października oraz w nocy z 26 na 27 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły skuteczne ataki na obiekty wojskowe rosyjskich okupantów w obwodach ługańskim, donieckim i zaporoskim. W szczególności zniszczono magazyny amunicji armii RF w okolicach miejscowości Djakowe w obwodzie ługańskim oraz Ogorodnie w obwodzie donieckim, co znacznie ogranicza możliwości ogniowe przeciwnika na froncie.
178 starć bojowych w ciągu dnia — najzacieklejsze walki toczyły się na kierunkach Pokrowskim i Huliaipilskim