Генеральный штаб сообщил о потерях России за сутки по состоянию на 28 октября

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1 510 российских оккупантов. Такие данные по состоянию на 28 октября 2026 года обнародовал Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 октября потеряла:

личного состава – около 1 583 350 (+1 510) человек;

танков – 12 448 (+0) шт.;

боевых бронированных машин – 25 609 (+0) шт.;

артиллерийских систем – 51 674 (+21) шт.;

РСЗО – 2 241 (+0) ед.;

средств ПВО – 1 727 (+0) ед.;

самолетов – 449 (+0) шт.;

вертолётов – 356 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 3 032 (+7) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 795 (+1 543) шт.;

крылатых ракет – 5 140 (+2) шт.;

кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 167 738 (+266) шт.;

специальной техники – 4 859 (+0) ед.

Источник: Генштаб

Военнослужащие 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» проводят подземную спецоперацию «Велес» на Купянском направлении, продвинувшись вглубь территории более чем на 15 километров. О первых результатах операций президенту Украины Владимиру Зеленскому 27 октября доложили командующие Михаил Драпатый, Игорь Оболенский и Павел Палиса.

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178 боевых столкновений за день — самые ожесточенные бои велись на Покровском и Гуляйпольском направлениях

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