Генеральный штаб сообщил о потерях России за сутки по состоянию на 28 октября
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1 510 российских оккупантов. Такие данные по состоянию на 28 октября 2026 года обнародовал Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.
Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 октября потеряла:
- личного состава – около 1 583 350 (+1 510) человек;
- танков – 12 448 (+0) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 609 (+0) шт.;
- артиллерийских систем – 51 674 (+21) шт.;
- РСЗО – 2 241 (+0) ед.;
- средств ПВО – 1 727 (+0) ед.;
- самолетов – 449 (+0) шт.;
- вертолётов – 356 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 3 032 (+7) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 795 (+1 543) шт.;
- крылатых ракет – 5 140 (+2) шт.;
- кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 167 738 (+266) шт.;
- специальной техники – 4 859 (+0) ед.
Источник: Генштаб
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