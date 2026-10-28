Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 октября 2026 года и самые горячие направления

По состоянию на 28 октября 2026 года на фронте было зафиксировано 191 боевое столкновение, из них 32 — на Покровском направлении. Российские войска также нанесли ракетные и авиационные удары и применили почти 9,7 тыс. дронов-камикадзе.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Масштаб российских атак

За прошедшие сутки противник нанёс три ракетных и 68 авиационных ударов, сбросил 258 управляемых авиабомб. Кроме того, российские войска задействовали 9654 дрона-камикадзе и осуществили 2535 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских военных. Из них 35 обстрелов были проведены с применением реактивных систем залпового огня.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пункт управления беспилотниками противника.

Под обстрелами оказались населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Авиаудару подвергся Фотовиж.

Ситуация на основных направлениях

На северо-слобожанском и курском направлениях российские войска 37 раз обстреляли позиции украинских защитников и населенные пункты. Три обстрела были осуществлены с применением РСЗО.

На южно-слобожанском направлении украинские военные отразили пять атак противника. Россияне пытались продвинуться в направлении Охримовки и Малой Вовчей.

На Купянском направлении зафиксировали три попытки российских войск укрепить свои позиции в направлении Радьковки.

На Лиманском направлении оккупанты провели шесть штурмовых операций в направлении Нового, Ставков и Лимана. Украинские военные не допустили вклинивания противника в оборону.

На Славянском направлении россияне дважды атаковали вблизи Ямполя и в направлении Орихуватки. На Краматорском направлении зафиксировали три атаки в направлении Малиновки, Васютинского и Червоного.

На Константиновском направлении противник совершил 15 атак в районе Константиновки и в направлении Райского и Павловки.

Покровское направление остается одним из самых активных

На Покровском направлении украинские военные отразили 32 атаки российских войск. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Софиевки, Вольного, Водянского, Васильевки, Молодецкого и Удачного, а также в направлении Торецкого, Кучерового Яра, Доброполья, Ганновки, Новогришиного, Гуливого и Сергиевки.

На Гуляйпольском направлении российские войска 17 раз атаковали украинские позиции. Попытки продвижения зафиксированы в направлении Терноватого, Долинки, Горкого, Чаривного и Егоровки.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные продолжают сдерживать наступательные действия противника на всех направлениях фронта.

Ранее Генштаб сообщил о потерях России за сутки по состоянию на 28 октября.

Военнослужащие 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» проводят подземную спецоперацию «Велес» на Купянском направлении, продвинувшись вглубь территории более чем на 15 километров. О первых результатах операций президенту Украины Владимиру Зеленскому 27 октября доложили командующие Михаил Драпатый, Игорь Оболенский и Павел Палиса.

Подразделения Сил обороны Украины в течение 26 октября и в ночь на 27 октября нанесли успешные удары по военным объектам российских оккупантов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. В частности, были поражены склады боеприпасов армии РФ в районах населенных пунктов Дяково в Луганской области и Огороднее в Донецкой области, что существенно снижает огневые возможности противника на фронте.

178 боевых столкновений за день — самые ожесточенные бои велись на Покровском и Гуляйпольском направлениях

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