Почта России продает Московский императорский почтамт на фоне многомиллиардных убытков

Российская государственная компания «Почта России» приступила к распродаже недвижимого имущества из-за финансового кризиса и роста долговой нагрузки. На аукцион выставлен комплекс зданий Московского императорского почтамта на улице Мясницкой в центре Москвы со стартовой ценой 7,7 млрд рублей (около 94,9 млн долларов США). Проведение торгов запланировано на 9 декабря.

По данным Российского аукционного дома, лот включает 19 зданий и 46 нежилых помещений общей площадью 21,4 тыс. кв. м, расположенных на участке площадью 2,2 га. Двум зданиям комплекса присвоен статус объектов культурного наследия. Эксперты рынка недвижимости высказали противоположные оценки стартовой стоимости: часть специалистов считает её завышенной с учётом необходимых затрат на реконструкцию, тогда как другие называют цену в 360 тыс. рублей (около 4,44 тыс. долларов США) за квадратный метр умеренной для исторического центра столицы РФ.

Массовая реализация активов обусловлена существенным ухудшением финансовых показателей госоператора. Совокупный убыток компании за последние четыре года достиг 79,3 млрд рублей (около 977,5 млн долларов США), а в первом полугодии 2026 года убытки выросли ещё на 10,1 млрд рублей (около 124,5 млн долларов США). Общий долг компании составляет 126,5 млрд рублей (около 1,56 млрд долларов США), при этом ежегодные расходы только на его обслуживание достигают около 20 млрд рублей (около 246,5 млн долларов США), что ранее привело к снижению её кредитного рейтинга и сокращению 13% персонала.

Источник: The Moscow Times.

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